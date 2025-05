Nascondeva la droga nel sottotetto del vicino di casa, arrestato un 23enne

Un anomalo via vai nei pressi di un’abitazione a Valperga, piccolo comune dell’eporediese, ha attirato l’attenzione dei carabinieri, facendo scattare un controllo approfondito. Nel mirino l'abitazione di un giovane di 23 anni, finito in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari della Stazione di Cuorgnè, supportati dai colleghi di Pont Canavese e Locana, hanno fatto irruzione nell’abitazione del ragazzo. Ad accoglierli, una telecamera puntata sull’ingresso. La perquisizione personale ha portato subito alla scoperta di alcune dosi di hashish nascoste negli indumenti intimi del giovane.

L’indagine si è poi allargata al sottotetto dell’abitazione adiacente, appartenente a un ignaro vicino, e a un edificio dismesso situato proprio di fronte. Qui il 23enne aveva nascosto la “scorta”: 420 grammi di marijuana confezionati in buste termosaldate, 200 grammi di hashish, oltre 1.500 euro in contanti e strumenti per il confezionamento delle dosi. Tra i materiali sequestrati anche un manganello in metallo e un dissuasore elettrico da 80 kW.

Il giovane è stato arrestato e l’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria di Ivrea, che ha disposto per lui la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

L'operazione si inserisce in un più ampio contesto di attività contro lo spaccio nella zona del Canavese. Solo due settimane fa, i carabinieri di San Giorgio Canavese avevano arrestato un 27enne di Quincinetto, trovato in possesso di un panetto di hashish nascosto nelle mutande. Anche in quel caso, l’arresto è stato convalidato, e per il giovane è scattato l’obbligo di dimora nel proprio comune.

Il provvedimento a carico del soggetto citato è stato emesso durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza.