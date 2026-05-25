Nuovo cantiere sulla 161: lunghe code questa mattina per uscire da Luserna San Giovanni

Lunghe code questa mattina (lunedì 25 maggio) per chi cercava di uscire dal centro di Luserna San Giovanni, lungo la strada provinciale 161. “Al cantiere Terna per l’interramento dell’elettrodotto infatti si è aggiunto quello della Sielte per il ripristino della fibra ottica”, spiega il comandante della polizia locale Massimo Chiarbonello.

I lavori si stanno svolgendo dall’altezza del ristorante La Ghironda e continuano fino al ‘braccio’ di San Giovanni: “Non dovrebbe trattarsi di interventi lunghi perché devono ripristinare la fibra, stendere l’asfalto e rullarlo, credo che in giornata sia tutto terminato - aggiunge -. Purtroppo, trattandosi di una strada provinciale, non abbiamo informazioni precise sulle tempistiche dell’intervento”.

Alcuni automobilisti che cercavano di uscire da Luserna San Giovanni verso le otto, raccontano di aver impiegato mezz’ora a percorrere il tratto di strada da piazza Partigiani alla rotonda di Bibiana.

La Polizia locale, per uscire dal paese, consiglia di usare la strada dell’ecoisola, che si ricollega alla Provinciale poco dopo il cimitero.