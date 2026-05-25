Nel 2027 nuovo capolinea per la linea 15 in via Monginevro: in estate 2° lotto dei lavori

Nel 2027 il tram 15 avrà un nuovo capolinea in via Monginevro, davanti al deposito Gtt San Paolo, oltre ad un percorso rivisto. A fare il punto sui lavori l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta, su sollecitazione del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao.

Passaggi ogni 7-8 minuti

Il tracciato sarà sempre da via Brissogne a piazza Coriolano, mantenendo così gli interscambi con l’ASL e con la linea 2 bus, oltre a continuare a servire Borgata Lesna. "Gli intervalli di passaggio - ha chiarito Foglietta - rimarranno quelli attuali, cioè pari a 7 – 8 minuti in ora di punta e circa 10 nelle restanti fasce orarie". Tutte le corse fermeranno al nuovo capolinea: la vicinanza al deposito San Paolo permetterà di ridurre al minimo i tempi morti, attraverso cambi guida più rapidi.

Attualmente è in fase di realizzazione il lotto 2: dopo gli interventi al momento in corso sulla rete tranviaria in via Bandiera/via Borsellino, che si concluderanno entro l'estate, toccherà al tratto su corso Vittorio / via Borsellino. Quest'ultimo cantiere verrà avviato nel periodo di chiusura scuole.

Lotto 3 in fase progettazione

Al momento il lotto 3 è in fase di progettazione, che sarà completata entro fine giugno per l’invio agli enti autorizzativi, in primis ad ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e Infrastrutture Stradali e Autostradali) per la richiesta di nulla osta

"Il progetto esecutivo - ha spiegato Foglietta - sarà sviluppato in autunno e la gara sarà entro fine anno. I lavori sono previsti a partire dal secondo semestre 2027". L'obiettivo degli interventi è rifare completamente il tracciato tramviario della linea 15, per renderlo anche adatto ai nuovi Hitachi Rail.

Spostamento fermata

E' attualmente in corso lo studio per la riprogettazione della fermata all’angolo con via De Sanctis direzione centro, con l’ipotesi di spostamento della stessa su via Monginevro dopo l’incrocio, tra le caserme. "Il tram 15 - ha replicato Firrao - è una delle linee più importanti del trasporto pubblico torinese e ci spiace apprendere che, almeno per ora, non arriverà fino a Grugliasco". "Attendiamo ora la fine dei lavori e l’arrivo dei nuovi tram, con l’obiettivo di avere più mezzi e più frequenza" ha concluso.