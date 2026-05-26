Bardonecchia, riconsegnati gli alloggi della Polizia dopo l’alluvione del 2023

Oggi martedì 26 maggio, presso il Commissariato distaccato di P.S. di Bardonecchia, si è tenuto un incontro per la riconsegna degli alloggi di servizio in fase di assegnazione al personale della Polizia di Stato.

Gli alloggi furono danneggiati in occasione dell’esondazione del 13 agosto del 2023 che colpì la città di Bardonecchia e in particolar modo la struttura del commissariato, causando ingenti danni e rendendola di fatto inoperativa.

L’evento è stata l’occasione per sottolineare il raggiungimento di un obiettivo, fortemente voluto dal Questore di Torino Massimo Gambino, in sintonia con le direttive del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, e condiviso con le organizzazioni sindacali per il benessere del personale.

L’incontro in argomento si è svolto alla presenza del Prefetto di Torino Donato Giovanni Cafagna, del sindaco di Bardonecchia Chiara Rossetto, di funzionari della Direzione Centrale di Ragioneria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e del Servizio Tecnico Logistico, nonché dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali della Polizia di Stato.