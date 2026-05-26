Piazza Baldissera, si parte: dall'alba primi test con le auto sul nuovo incrocio con semafori

Piazza Baldissera, si parte. Dopo mesi di lavori che hanno trasformato la rotatoria in incrocio controllato da sei semafori "intelligenti", questa mattina all'alba sono iniziati i primi test di viabilità nell'area al confine tra Barriera di Milano e Borgo Vittoria. Sempre da oggi sono deviate alcune delle linee bus, per consentire il ripristino dei binari del tram nella corsia riservata di via Chiesa della Salute.

Primi test

A fare il punto il sindaco Stefano Lo Russo, intervenendo ai microfoni di To Radio: "Dall'alba stiamo facendo i primi test programmati, con progressiva apertura dei diversi varchi. Stiamo tarando la durata dei semafori e verificando i sistemi operativi. Stiamo arrivando alla fine di uno dei cantieri su cui abbiamo puntato di più: decongestionare quella zona lì è complicatissimo". L'obiettivo degli interventi infatti, come ribadito dal primo cittadino, è che il nuovo assetto di piazza Baldissera possa -se non eliminare- ridurre il problema della auto bloccate in coda, a volte anche per ore.

Si tratta infatti di uno dei nodi viabilistici più complessi di Torino. "Uno può individuare soluzioni, ma nelle ore di traffico ci saranno problemi". Lo Russo ha poi ricordato come in origine l'idea era di costruire un tunnel sotto piazza Baldissera, su modello di quanto fatto su corso Principe Oddone angolo corso Regina Margherita.

Torna il tram numero 10

Un progetto troppo dispendioso, alla luce anche dei rincari materiali: di qua la scelta di incrocio "intelligente" con semafori. "Credo che questa sia una buona soluzione: lo vedremo nei prossimi nei prossimi giorni, settimane e mesi" ha chiarito il sindaco. Con il nuovo assetto viabilistico dell'area, è previsto anche il ripristino linea tranviaria 10 da via Massari all'Allianz Stadium.