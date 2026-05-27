La comunità di Cumiana perde il partigiano Ildo

Cumiana e la sua sezione Anpi Gianni Daghero ‘Lupo’ perde il suo partigiano Ildo, più affettuosamente chiamato ‘nonno Gino’. Scomparso all’età di 101 anni, l’ultimo saluto a Luigi Solaro si terrà questo pomeriggio.

“L’anno scorso abbiamo festeggiato il centenario il 25 maggio. Il suo compleanno era il 23 maggio e quest’anno, proprio il 25 maggio, se n’è andato, non prima quindi di aver compiuto 101 anni – racconto il figlio Roberto –. Ci teneva ad arrivarci. Un mese e mezzo fa, quando era ancora lucido, ci ha detto che a questo punto gli sarebbe piaciuto arrivare a 101. E così ha fatto”.

Luigi Solaro era nato a Costigliole d’Asti. Ildo era il nome di partigiano scelto quando era entrato nella 78esima brigata Garibaldi. “Era stata una scelta obbligata perché era scappato dalla prigionia tedesca in Centro Italia. Tornato a casa a piedi con altri compagni, era ricercato. Lui aveva deciso, anche perché ne aveva viste abbastanza, di entrare nelle formazioni partigiane e lì operava la 78esima brigata Garibaldi, al comando di Rocca Giovanni detto Primo, che alla fine della guerra ha preso in mano le rivendicazioni dei partigiani a Roma. Mio papà ha quindi conosciuto un mondo molto importante dei partigiani.”

Da giovane si era dedicato alla terra. “A fine anni ’50 si era trasferito a Torino ed era diventato operaio Fiat fino al prepensionamento all’inizio del 1982. Da lì era riuscito a tornare a fare il lavoro che faceva da giovane, quindi l’orticoltore e il floricoltore. A Cumiana siamo arrivati il 24 giugno 1978. In paese la sua grande passione ed esperienza nell’orto era conosciuta e tutti gli chiedevano consigli.”

La sezione Anpi Cumiana ricorda i suoi occhi azzurri, lo sguardo penetrante e le battute ironiche sempre pronte. “Per noi Gino non è stato solo un testimone della Resistenza: è stato un pezzo di famiglia. Un uomo che, anche nel giorno dei suoi 100 anni, ha voluto pensare agli altri, promuovendo una raccolta fondi per il recupero e il ripristino delle lapidi dei partigiani caduti sul nostro territorio.”

Il funerale di Luigi Solero si terrà oggi pomeriggio a Cumiana alle 14,30.