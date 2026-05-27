Ampliamento Caffarel: Auto in sosta e nuovo ricorso bloccano l’abbattimento degli alberi in via Monte Granero

Taglio degli alberi rimandato in via Monte Granero. Dopo la sentenza del Tar che di fatto dava via libera all’abbattimento, l’azienda aveva deciso di realizzare l’intervento oggi, mercoledì 27 maggio.

I mezzi delle aziende pronte al taglio erano già sul posto quando sono emersi due problemi: le auto lasciate in sosta non sono state rimosse dal carroattrezzi perché i cartelli posizionati sul posto dall’azienda contenevano i riferimenti alla vecchia ordinanza, non a quella emessa venerdì 22 maggio dal Comune specificatamente per questo intervento. Inoltre, contro l’abbattimento è stato presentato nella serata di ieri un ricorso al Consiglio di Stato.

Sul posto anche un rappresentante della Caffarel Lindt che però non ha voluto rilasciare dichiarazioni sulla situazione. Una nota del Comune, uscita poco fa di fatto sospende la procedura in attesa che arrivi la pronuncia sul nuovo ricorso.