Aeronautica, i residenti chiedono di non abbandonare l'ex scuola King: "Vogliamo spazi di aggregazione "



Una nuova vita per la vecchia scuola King di corso Francia 377: lo chiedono i residenti di Pozzo Strada. La primaria ha chiuso i battenti al termine dello scorso anno scolastico, riaprendo nella nuova sede di via Germonio, a pochi metri dalla precedente, così più di 600 residenti non hanno perso tempo e raccolto le firme necessarie per chiedere al Consiglio Comunale di non lasciare vuoto l'edificio.

"Questo era un quartiere importante, con una socialità e commercio di prossimità vivace - ha spiegato la prima firmataria della petizione, Maria Antonella Floscio - ma oggi nel quartiere Aeronautica mancano spazi aggregativi. Per questo abbiamo pensato ai ragazzi, che non hanno un posto dove andare a parte le panchine nei giardini, ma anche alle donne, alle famiglie, ospitando magari spazi di ascolto o una casa del quartiere".

La proposta è di creare un "centro multifunzionale che generi attività di socializzazione per bambini, ragazzi, donne e anziani", appoggiando la richiesta di comodato d'uso gratuito dell'associazione di quartiere Socratè, presieduto dalla stessa Floscio. L'aggregazione, dice, favorirebbe la socialità del quartiere migliorando anche la sicurezza: "Ci sono i primi segnali: 11 macchine bruciate negli ultimi mesi, furti sempre più frequenti. I segnali se non trattati aprono le porte ai delinquenti e la persone iniziano a non uscire di casa, per questo è fondamentale avere posti da frequentare".

L'utilizzo dell'edificio potrebbe così valorizzare il controviale pedonale realizzato nemmeno due anni fa, proprio per i bambini della scuola poi chiusa e costato 300mila euro provenienti dai fondi ReactEU. Oggi, in quella piazzetta pedonale, l'associazione Socraté organizza qualche evento sporadico ma non si può dire che sia propriamente sfruttata a pieno.

Dal 2010 il quartiere è anche orfano dello spazio di via Vipacco, un tempo centro di incontro ma chiuso in seguito a un incendio e mai ristrutturato. "Per i residenti quella è una ferita aperta - ha concluso Floscio -. Chiediamo che l'edificio di corso Francia 377 non diventi un'altra cattedrale nel deserto".

Buone notizie, però, dalla circoscrizione, che conferma un progetto in corso per recuperare lo spazio di via Vipacco: "La ferita è rimasta ma stiamo lavorando con l'assessore Tresso per rimetterla in sesto" - ha commentato la presidente della Circoscrizione 3 Francesca Troise. Ed è favorevole anche alla proposta di riutilizzo dell'ex scuola King: "Anche noi, appena abbiamo saputo della disponibilità di questi locali, abbiamo chiesto la stessa cosa: di metterli a disposizione dell'associazionismo e della cittadinanza".

L'assessora alle politiche educative Carlotta Salerno ha confermato che l'idea della Città è di coinvolgere le associazioni e la circoscrizione per capire come valorizzare al meglio il futuro utilizzo degli spazi. "L’idea - ha dichiarato - è che l’edificio scolastico continui ad essere un presidio per il territorio, dunque destinato a scopi aggregativi, educativi, culturali, di comunità. In accordo con la vicesindaca Michela Favaro e la presidente Troise avvieremo un percorso per approfondire le potenziali attività che lo spazio potrà ospitare, per arrivare a un utilizzo polivalente, fortemente radicato sul territorio".



