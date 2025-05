Colpo alla tabaccheria di Venaria: due giovani incastrati dalle telecamere di sorveglianza

Due giovani di 26 e 21 anni sono stati denunciati dai carabinieri di Venaria con l'accusa di aver effettuato un furto aggravato presso la tabaccheria di via Leonardo Da Vinci.



A incastrare i due sono state le immagini delle telecamere di sorveglianza, ma altre prove sarebbero emerse dalle perquisizioni che hanno fatto emergere indumenti e calzature compatibili con quelli utilizzati durante il colpo, ma anche alcuni arnesi da scasso.



Inoltre, i carabinieri hanno trovato e sequestrato tagliandi “gratta e vinci” per un valore pressoché coincidente con quanto rubato nella tabaccheria. Non si può escludere che i due abbiano effettuato altri reati analoghi nella zona: ecco perché le indagini proseguono per le necessarie verifiche.