A Moncalieri l'Asl To5 lancia una nuova mammografia per migliorare la diagnostica del cancro

Una novità in arrivo per 'chiarire meglio i contorni' della lotta al cancro. Nel contrasto alle patologie tumorali, un’indagine diagnostica accurata e approfondita è un elemento essenziale per definire la terapia più efficacie da proporre al paziente. Nell’ambito delle neoplasie mammarie, la S.C. Radiodiagnostica dell’Asl To5, diretta dalla dott.ssa Gabriella Cavalot, introdurrà al Santa Croce di Moncalieri e negli altri ospedali dell'Azienda sanitaria, a partire dal 3 giugno, la mammografia con mezzo di contrasto, generalmente indicata come CEM: Contrast-Enhanced Mammography.

Cosa cambia con la CEM

La CEM è una procedura innovativa che combina informazioni morfologiche della mammografia digitale e informazioni funzionali, grazie all’utilizzo del mezzo di contrasto iniettato per via endovenosa che consente la valutazione delle masse tumorali analogamente a quanto avviene con la risonanza magnetica. “Questa innovazione è un supporto fondamentale per la nostra Breast Unit e per le pazienti affette da questa patologia” - afferma la dott.ssa Cavalot – “La mammografia con mezzo di contrasto ha mostrato performance diagnostiche paragonabili alla risonanza riscontrando inoltre la preferenza delle pazienti perché caratterizzata da tempi di esecuzione inferiori e reputata in generale meno ansiogena”. “Innovazione e multidisciplinarietà sono fondamentali nella lotta ai tumori e ogni passo in avanti è importante”- aggiunge il Direttore Generale dell’ASL TO5, il dott. Bruno Osella – “grazie al lavoro di squadra e a professionisti competenti possiamo offrire cure sempre più efficaci un'assistenza centrata davvero sui bisogni del paziente e della sua famiglia.”

Gli incontri in programma a Moncalieri e Vinovo

MONCALIERI "Oltre il bisturi: la rivoluzione mininvasiva"

Dal 2023, l’Ospedale Santa Croce di Moncalieri ha introdotto in modo sistematico l’impiego delle tecniche laparoscopiche ed ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) nel trattamento delle principali patologie dell’apparato digerente.

Grazie a queste metodiche, è oggi possibile affrontare con efficacia e minore invasività tumori del colon, del retto, dello stomaco e dell’esofago, garantendo una più rapida ripresa post-operatoria e una significativa riduzione delle complicanze.

In occasione della Giornata Mondiale della Chirurgia Mininvasiva, la S.C. Chirurgia di Moncalieri dell'ASL TO5, invita i cittadini a un incontro aperto per raccontare il presente e il futuro di una chirurgia sempre più precisa, sicura e rispettosa della persona il 4 giugno 2025 dalle 17,30 alle 19 presso la Biblioteca Civica Arduino di Moncalieri.

VINOVO "Camminare è Salute": Torna il Corso per Facilitatori di Gruppi di Cammino di Comunità

L'ASL TO5 è lieta di annunciare la seconda edizione di "Camminare è salute: corso per facilitatori di gruppi di cammino di comunità", un'iniziativa formativa cruciale per promuovere il benessere e l'attività fisica sul territorio. L'evento si terrà il 5 giugno presso lo storico Castello della Rovere di Vinovo in collaborazione con il Comune di Vinovo e con il prezioso supporto di UISP.

Il corso rappresenta un'opportunità unica per tutti coloro che desiderano diventare facilitatori di gruppi di cammino all'interno di diversi contesti, inclusi setting scolastici, di comunità o aziendali. È particolarmente indicato anche per chi già ricopre il ruolo di "capo camminata" o è attivamente impegnato nella promozione di stili di vita sani e attivi.

L'obiettivo è formare figure capaci di avviare e gestire gruppi di cammino, contribuendo così a diffondere una cultura del movimento e a migliorare la salute della popolazione attraverso un'attività semplice ma estremamente efficace come il cammino.

L'ASL TO5 confida in un'ampia partecipazione e nella diffusione dell'iniziativa a tutti i soggetti potenzialmente interessati a contribuire attivamente al benessere della propria comunità.