Multe a telecamere spente nella nuova zona pedonale di Borgo Campidoglio

Multe per la ZTL a telecamere spente: è successo in Borgo Campidoglio, il 2 febbraio 2026. L'area compresa tra via Balme, via Ceres, via Cibrario e via San Rocchetto è diventata pedonale a partire dal 1° dicembre scorso, ma fino al 2 febbraio compreso le telecamere non avrebbero dovuto fare alcuna multa, per il periodo di pre-esercizio annunciato dal comune per dare tempo ai residenti nelle strade interessate di registrare la propria targa.

Qualcosa, però, non deve essere andato nel verso giusto e alcuni automobilisti si sono visti recapitare a casa delle multe per ingresso nell'area pedonale il giorno precedente all'attivazione. Il caos riguarda anche le comunicazioni date dal Comune: in data 27 novembre, sul sito della Città è stata pubblicata la notizia della nuova ZTL, con scritto "entreranno in funzione (fino al due febbraio 2026 in fase di pre-esercizio senza applicare sanzioni) cinque varchi videosorvegliati".

Il giorno successivo, la stessa notizia è stata ripresa dal sito della Circoscrizione 4, che ha pubblicato anche un file PDF con le istruzioni più dettagliate, dove si legge: "La fase di pre-esercizio durerà dal 1° dicembre 2025 al 2 Febbraio 2026. Durante questa fase i varchi NON sanzioneranno le targhe non registrate".

Pochi dubbi, quindi, se non che il 30 gennaio lo stesso comune ha dato informazioni diverse. Una nuova notizia pubblicata su "Torino Click" - sito ufficiale del comune - ha titolato "Dal 2 febbraio attive le sanzioni per la zona pedonale di Borgo Campidoglio", scrivendo esplicitamente che "da lunedì 2 febbraio il sistema di controllo automatizzato entrerà pienamente in funzione".

A sollevare il problema sono stati il consigliere di circoscrizione 4 della Lega, Carlo Morando, che ha presentato un'interpellanza al sindaco, e la giunta di circoscrizione, che appena saputo del problema si è attivata per risolverlo.

"Diversi cittadini mi hanno segnalato le multe prese quando i varchi di videosorveglianza avrebbero dovuto registrare il passaggio ma non sanzionare - ha spiegato Morando - Per questo portiamo la questione all'assessorato competente".

"Le comunicazioni erano inequivocabili - ha commentato il presidente di circoscrizione Alberto Re -, dovremo capire meglio se, come credo, ci sono stati degli errori e fare un'assunzione di responsabilità".

Il coordinatore alla mobilità Marcello Badiali ha spiegato di aver già avvertito l'assessora Chiara Foglietta, che sta lavorando alla questione. "Dovremo capire come potranno essere risarciti i cittadini che hanno già pagato - ha commentato - e come annullare le sanzioni di chi non l'ha ancora fatto. Tutte le istituzioni sono a conoscenza della questione".