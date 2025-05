Moncalieri, femmina di capriolo salvata negli orti urbani e rimessa in libertà

Una femmina di capriolo è stata recuperata nell’area degli orti urbani di strada Barchetto, nei pressi dell’ex foro boario di Moncalieri, dagli agenti del Nucleo Faunistico della Polizia locale della Città metropolitana.

L’animale, in buono stato di salute, è stato successivamente liberato nell’ambiente naturale nel territorio del Comune di Trofarello. L’intervento è stato effettuato a seguito di una segnalazione dell’Assessora Alessandra Borello, che nella Giunta comunale di Moncalieri ha la delega ai diritti degli animali e all’ambiente.

Dopo alcuni sopralluoghi per verificare la presenza dell’animale, il recupero è stato valutato come necessario, poiché la presenza di un capriolo in un’area urbanizzata poteva essere pericolosa sia per la circolazione stradale che per gli animali domestici. La cattura è avvenuta grazie al posizionamento di una rete idonea ad evitare danni all’animale, che è poi stato liberato nella zona rurale da cui presumibilmente proveniva.

“L’assunzione dei nuovi agenti destinati al nostro Nucleo Faunistico ha posto le basi per una operatività che sta già dando i primi frutti. - sottolinea il Comandante della Polizia Locale della Città metropolitana di Torino, Massimo Linarello - La presenza capillare sul territorio per la gestione della fauna selvatica è un compito istituzionale che l’Ente può assolvere contando sulla elevata professionalità dei propri agenti”.