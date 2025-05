Una targa al Motovelodromo par i Tauri, la squadra che portò il football americano in Italia

Il Motovelodromo diventa per un giorno il tempio dei Tauri, squadra di football americano che ha contribuito a scrivere la storia sportiva di Torino. Questa mattina è stata ufficialmente scoperta una targa ricordo all'interno dell'impianto di corso Casale, che dal 1979 al 1987 fu la casa di vittorie e sconfitte.

"Struttura di sport e ricordi"

"Questa - ha detto l'assessore Mimmo Carretta durante la cerimonia - è una struttura di sport e ricordi, in cui si incontrano tante storie: dal ciclismo al rugby. E' anche un luogo di rigenerazione urbana e sociale: voi qui vi ritrovate dopo tanti anni, siete parte di una comunità". "Il Motovelodromo sarà per sempre un vostro posto del cuore: da oggi ancora di più" ha concluso l'esponente della giunta.

"Hanno fatto conoscere il football americano in Italia"

"I Tauri - ha aggiunto il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri - hanno fatto conoscere il football americano in Italia e a Torino: è giusto ricordare l'esperienza mettendo una targa". Una placca collocata all’ingresso della struttura, accanto a quella dei campioni d’Italia del Rugby del 1947.

Parole accolte con applausi, urli e cori dalle diverse decine di ex giocatori accorsi per i festeggiamenti. "Io partecipo spesso ad eventi così, - ha osservato la presidente dell'Amiat Paola Bragantini - ma un clima così divertente non l'ho mai trovato: avete l' entusiasmo dei 13enni".

La storia

Bruno Beneck — atleta, giornalista, regista e visionario dirigente sportivo — lancia il primo Campionato Italiano di Football Americano, denominato Torneo della Stampa Sportiva. Le quattro squadre partecipanti, rappresentanti delle principali testate giornalistiche sportive italiane, erano in realtà formate da militari delle basi NATO americane. A vincere furono i Tori di Torino, che in finale sconfissero i Diavoli di Milano.

Due anni dopo, nel 1979, Beneck riesce a compiere il vero passo decisivo: fonda la Lega Italiana Football (LIF) e organizza il primo campionato con squadre composte esclusivamente da atleti italiani. I Tori, nati nel 1977, vengono rifondati da un gruppo di studenti dell’Istituto Margara di Torino, iscrivendosi al campionato del 1980.

Jeff dal Canada

Grazie ai rapporti con le franchigie NFL, le attrezzature e le divise arrivano direttamente dagli Stati Uniti: nel 1979 sono i Los Angeles Rams a sostenere i Tori, fornendo le divise giallo-blu, proprio come i colori della città di Torino.

"Questo è lo spirito dei Tauri -ha concluso Federico Molinario - qui oggi rivedo la gioventù: il nostro spirito è sempre questo, così come l'orgoglio". A partecipare alla cerimonia anche Jeff, ex giocatore ed ora residente in Canada: "E' una grande occasione: oggi volevo venire da solo, ma la mia famiglia è venuta con me per conoscere questa storia. Siete il tempo migliore della mia vita".