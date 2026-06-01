Vincenzo Nettis (Confesercenti): "Torino ha bisogno di un nuovo patto per rilanciare i negozi sotto casa. Ma dobbiamo reimparare a stare insieme"

Vincenzo Nettis, 51 anni, da una manciata di giorni è il nuovo presidente di Confesercenti Torino. Una delle anime del commercio cittadino, che fino a ieri ha sempre osservato da un punto di vista particolare: quello dei distributori di benzina. Ora il suo raggio d'azione si amplia, raccogliendo il testimone da Giancarlo Banchieri e andando ad abbracciare tutte le categorie e le attività al servizio dei cittadini.

Presidente Nettis, come sta il commercio torinese?

"Il commercio di Torino e provincia è un po' in difficoltà, ma come nel resto del Piemonte e del Paese. Ci sono evidenti chiusure e non è facile vedere nuove aperture, ma poi ci sono settori che stanno meglio e che registrano segnali positivi, soprattutto quelli legati al turismo e alla somministrazione, all'accoglienza in generale come hotel, b&b e simili. Altri invece sono al palo, come l'abbigliamento e altri settori che subiscono una concorrenza non accettabile dalla grande distribuzione e dall'e-commerce. Che non vanno demonizzati, ma che dovrebbero rispettare le stesse regole dei negozi di vicinato, per esempio la pressione fiscale".

Quali sono le debolezze e i punti di forza della Torino dei negozi?

"Ci sono luci e ombre: grandi manifestazioni come il Salone del Libro vedono, in tempi recenti, incrementare le presenze, la qualità della vendita e un'età media dei partecipanti sempre più bassa. Segnali importanti, ma mi farebbe piacere se questo avesse un risvolto positivo - per un oggetto prezioso come è il libro - anche nei negozi di vicinato e non solo online. Dobbiamo sforzarci di riattivare verso la cittadinanza un nuovo patto che permetta a tutti di capire l'importanza non solo commerciale delle attività sotto casa. Rappresentano infatti una visione di come vogliamo le nostre città e la nostra comunità. Il piano strada è fondamentale per la città: lì ci sono negozi, la gente che passeggia e molto altro. Ma se i negozi chiudono, si perde sicurezza, con una qualità della vita inferiore. E gli stessi quartieri che subiscono questo tipo di fenomeno possono risentirne dal punto di vista del valore degli immobili. A tutti fa piacere abitare dove c'è vivacità commerciale. Ma poi bisogna andarci, in quei negozi, per fare acquisti. Bisogna sostenere i negozianti".

Cosa potete fare, come sigla di categoria?

"Abbiamo presentato un progetto di legge di iniziativa popolare e raccoglieremo le firme, per arrivare alla tutela per legge del commercio grazie alle “Zone Economiche Speciali di Prossimità” (ZesPro). Se un negozio chiude è un problema per il quartiere che lo ospita, per la città, ma si amplifica ancora di più all'interno dei piccoli Comuni di montagna o in aree isolate. Ci sono tante comunità dove un negozio fa un po' di tutto, dal bar al minimarket, fino a diventare un punto di riferimento. Se non ci fossero, sarebbe difficile andare a vivere in quelle zone".

Torino sempre più città turistica: è la verità o è diventata ormai un ritornello che ci piace ascoltare?

"Sicuramente siamo ancora a un livello diverso da città come Firenze, Roma o Venezia. Partiremmo perdenti in partenza, se facessimo a gara con loro. Ci siamo però riscoperti turistici per necessità, visto che la vocazione industriale ormai è "post" e non mi sembra ci siano grandi segnali di ripresa, dal punto di vista tradizionale. Vedremo cosa succederà con aerospazio, microchip e intelligenza artificiale. Ma il turismo di Torino può essere vincente se saprà abbinare gli aspetti fieristici alla permanenza dei visitatori in città: le persone mediamente si fermano tre notti ed è comprensibile. Ma un calendario di grandi eventi e un'offerta di qualità può prolungare le presenze. Le strutture ricettive stanno cominciando ad accogliere persone straniere anche fuori dal centro, addirittura nella prima cintura. Dobbiamo però farci trovare pronti e diventare sempre più bravi: dalla ristorazione alle guide turistiche".

Lei arriva dal mondo dei distributori di carburante: mai come in questo periodo, siete al centro dell'attenzione. Che sta succedendo?

"La situazione è di stallo. Stanno incominciando ad abituarci a sostenere un costo intorno ai due euro al litro per benzina e gasolio. Sarà secondo me molto difficile tornare a vedere il diesel a 1.60 o la senza piombo a 1.70. E al momento ci sono ancora gli effetti degli sconti sulle accise che andranno a scadenza, se non ci saranno rinnovi in questo senso. Attenzione, però: non si tratta solo di spendere tanto facendo il pieno. C'è una catena di inflazione che si innesca e che arriva a coinvolgere anche i prodotti di prima necessità. Dai pomodori a 6 euro ad altri prezzi che sono fuori logica. Ma se il trasporto costa di più, così come la logistica, questo aggravio non può che ricadere anche sul prezzo finale".

Cosa si può fare ancora per fare il bene della città? Come si supera l'eredità della città-fabbrica?

"Puntare sul lavoro e sulle nuove generazioni. L'occupazione, qualunque essa sia, è un mezzo per integrare: abbiamo bisogno di ragazzi, di giovani e di riempire le scuole. Se noi torinesi facciamo sempre meno figli, bisogna trovare altre formule coinvolgendo tutti coloro che vivono la città e ci si può riuscire solo tramite il lavoro, sfuggendo all'illegalità con la dignità di un'occupazione seria. E dobbiamo aprirci a nuove realtà come il turismo, appunto, ma anche alle nuove frontiere che vanno dall'AI all'aerospazio, attraendo finanziamenti e investimenti da fuori. Se poi Torino si qualificasse sempre di più come luogo dell'alta formazione, soprattutto universitaria, potremo avere un ruolo di città in cui si forma classe dirigente. A patto che poi si riesca poi a trattenerla".

Parlando di Torino, qual è il suo luogo del cuore?

"Secondo me, il luogo che Torino dovrà valorizzare sempre di più, gestendolo al meglio perché sia luogo di incontro, delle famiglie, degli sportivi e così via è il Parco del Valentino. Lì potrà esserci una nuova città: si potrà andare a studiare nella nuova biblioteca, che sarà meravigliosa, ma si potrà vivere il parco anche passeggiando e facendo sport in sicurezza. E magari passare una serata con gli amici nei locali della zona. Coniugare la possibilità di stare all'aperto e di fare socialità ci permetterà di allontanarci dalla tendenza a chiudersi in casa davanti a un monitor, aspettando che il cibo o gli acquisti ci vengano consegnati a domicilio. Il futuro della società passa proprio dallo stare insieme. E tramite questo percorso si arriva anche a consumi consapevoli e giusti".