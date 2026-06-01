Da Concita De Gregorio a Felicia Kingsley: chi sono gli ospiti di Letti di Notte 2026

Cinque ospiti di fama nazionale, per altrettante serate dedicate ai loro libri (e non solo): è il programma del festival letterario “Letti di Notte” 2026, che tornerà nel parco della Cascina Vigna a Carmagnola da martedì 9 a sabato 13 giugno sotto la direzione artistica di Maurizio Liberti.

L’evento, giunto alla decima edizione consecutiva e patrocinato dalla Città metropolitana di Torino, è organizzato dal Gruppo di Lettura Carmagnola e dal Comune, nell’ambito delle iniziative per il Mese della Cultura. Durante le serate di “Letti di Notte” gli autori presentano le loro opere e dialogano con i giornalisti-intervistatori, rispondendo anche alle domande del pubblico e rendendosi disponibili per il firma-copie a fine serata.

Martedì 9 giugno la giornalista Concita De Gregorio presenta il suo libro “La cura” (Einaudi editore), mercoledì 10 Viola Ardone arriva a Carmagnola con “Tanta ancora vita” (Einaudi), giovedì 11 Fulvio Marino presenta “Tutto il mondo del pane” (Slow Food), venerdì 12 c’è Enzo Iacchetti con “25 minuti di felicità” e sabato 13 giugno Felicia Kingsley presenta “Mezzanotte a Parigi” (Newton Compton). Tutti gli incontri hanno inizio alle 21, sono ad ingresso gratuito fino all’esaurimento dei posti disponibili e non è prevista la prenotazione.

Durante il festival ogni sera si esibiscono le artiste di Essenza Danza, con momenti di ballo ispirati ai libri e agli scrittori presenti sul palco grazie alle coreografie ideata da Elena Piazza. Prosegue inoltre l’iniziativa “Letti di Notte Kids”, nata da un’idea della Fondazione di Comunità Carmagnola e realizzata dal MUSLI Torino in collaborazione con l’associazione MuseInsieme e l’Istituto “Baldessano-Roccati”: un laboratorio letterario gratuito per bambini, in modo che i genitori possano godersi con tranquillità le serate.

Inoltre, extra festival, a Carmagnola sono attesi Paolo Kessisoglu con “Ieri è il momento giusto” mercoledì 3 giugno alle 21, Maurizio Ferrini e Giovanni Fabiano con “A Carnevale ogni omicidio vale” mercoledì 17 e Alessandro Beloli con “Geopolitica a portata di mano” mercoledì 24.

Tante anche le iniziative collaterali previste. Sul fronte gastronomico, è in vendita la “Book Pie”, un dolce speciale ideato dalle panetterie cittadine: quest’anno la frolla al cioccolato racchiude una farcitura alle fragole. In parallelo, i gelatai del territorio propongono il “Book Cream” ispirato ai sapori della “Book Pie”. È confermata anche la frolla estiva rivisitata dai mastri pasticceri carmagnolesi, con il nome di “Book Sacher”. Torna per il terzo anno il contest fotografico “Libri, libri, libri” realizzato con il contributo del Circolo fotografico “La Fonte” di Carmagnola. Sono due i concorsi per le scuole superiori del territorio, con premiazione il 10 giugno durante il festival. Il contest di scrittura “Adesso scrivo io” quest’anno affrontava il tema del mondo tra 20 anni e ha visto protagonisti gli studenti dell’Istituto “Arimondi-Eula” di Racconigi. Allievi e allieve del “Baldessano-Roccati” di Carmagnola, invece, si sono cimentati nel contest “Adesso creo io”, tra scrittura, fotografia, musica e video dedicati al tema del “karma”. Torna inoltre il concorso delle vetrine per i negozi del territorio. Tutti gli allestimenti scenici di Letti di Notte 2026 sono affidati Blulab – Dai solai alle stelle, iniziativa di economia circolare e recupero sociale, mentre le Book Pie sbarcano anche a Torino grazie alla collaborazione con il panificio Panacea Social Farm. Una mostra antologica è infine dedicata alle precedenti edizioni del Festival, con scatti del Circolo fotografico La Fonte, presentata nell’ambito del progetto “Arte che cura” del reparto di Oncologia dell’ospedale San Lorenzo di Carmagnola, in collaborazione con l’Asl TO5.

Per info: www.gruppodilettura.net