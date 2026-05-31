 / Cultura e spettacoli

Cultura e spettacoli | 31 maggio 2026, 10:45

Lo Juventus Stadium inizia col concerto più rumoroso: in 1000 a suonare i classici rock

Il Rockin' 1000 è il primo concerto di sempre nello stadio bianconero, con musicisti da tutto il mondo e di ogni età

Lo Juventus Stadium inizia col concerto più rumoroso: in 1000 a suonare i classici rock

Il primo concerto di sempre allo Juventus Stadium non poteva che essere il più rumoroso. Mille musicisti hanno inaugurato la prima stagione musicale nella casa dei bianconeri, suonando insieme i classici del rock nel super concertone "Rockin 1000".

Strumentisti e cantanti - 1050 per la precisione, come rivelato dall'ideatore Fabio Zaffagnini (QUI una nostra intervista dello scorso aprile in cui dettagliava l'evento) durante la serata - sono arrivati da tutti i continenti per suonare a Torino in questo progetto italiano e unico al mondo. Tra i mille c'erano musicisti provenienti da tutti i paesi europei ma anche da Brasile, Cina, Stati Uniti.

Il più piccolo è stato un batterista di Latina, coi suoi 9 anni, mentre il più anziano un bassista torinese di 78. Fiati, tastiere, viole, batterie, bassi, chitarre e voci hanno suonato all'unisono i brani simbolo del rock, dalla prima nota di "Bitter sweet symphony" dei Verve a "Learn to fly" dei Foo Fighters, da dieci anni brano di chiusura del concerto. Il progetto è infatti nato suonando proprio quel pezzo della band di Dave Grohl, per convincerli a organizzare un concerto a Cesena.

Nel mezzo Beatles, Oasis, Led Zeppelin, Black Sabbath. Il rapper Nitro ha cantato "Killing in the name" dei Rage against the machine, mentre Elio e le Storie Tese hanno fatto suonare ai mille musicisti le loro "Sphalman" e "La terra dei cachi". A presentare la serata Lodovica Comello, che ha anche cantato "Proud Mary" dei Creedence Clearwater Revival. Prima del concerto, a intrattenere gli oltre 25mila spettatori, ci ha pensato il musicista e influencer torinese Pietro Morello.

Francesco Capuano

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium