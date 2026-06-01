Claudio Baglioni colpito da polmonite: slitta al 2027 la tappa conclusiva a Torino

Posticipato al 2027 il “GrandTour La vita è adesso” di Claudio Baglioni. Il cantante, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno 2026, è stato infatti colpito da una polmonite interstiziale acuta che lo ha colpito. La prognosi è di 90 giorni di riposo e cure.

L'artista il 10 aprile scorso aveva ricevuto la pergamena della città dal sindaco Stefano Lo Russo per ringraziarlo di aver scelto Torino come tappa finale del tour il 18 settembre in piazza San Carlo.

Il concerto è previsto per il 17 settembre 2027.