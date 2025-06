Moncalieri, il Pd inizia a guardare alle elezioni del 2026: passo indietro di Montagna e Ferrero

La notizia era nell'aria, adesso è diventata ufficiale. Tra un anno, alla scadenza del suo secondo mandato, il sindaco Paolo Montagna lascerà (la scena politica di) Moncalieri.

Anche Ferrero e Artuso non correranno nel 2026

L'attuale primo cittadino, infatti, ha annunciato che non correrà per un posto a Palazzo Civico: "E’ la naturale fine di un ciclo, non ci sono uomini per tutte le stagioni. Credo di aver dato tutto a questa comunità, il meglio possibile per tutti questi anni". Prima consigliere comunale, poi vice, infine sindaco: tra un anno Montagna lascerà spazio alla nuova generazione di politici che sono cresciuti in questi anni.

Altre due figure di spicco e di lungo corso del Partito Democratico hanno annunciato un passo indietro: l'ex primo cittadino e attuale assessore Angelo Ferrero e il presidente del Consiglio comunale Diego Artuso. Tredici amministratori uscenti del Pd (su 16) hanno invece dato la loro disponibilità a ricandidarsi nella lista del Pd in vista delle amministrative del 2026.

Tra Davide Guida e Silvia Di Crescenzo

Si tratta degli assessori Davide Guida, Silvia Di Crescenzo, Antonella Parigi e Beppe Messina. Nove i consiglieri comunali che hanno dato la disponibilità a correre nuovamente: il capogruppo Christian Salerno, Silvano Costantino, Cesare Durazzo, Pasquale Iorfino, Silvana Licata, Sabrina Minenna, Nicoletta Persico, Biagio Ricco Galluzzo e Cristina Di Bella.

Facile immaginare che da qui uscirà il nome del candidato che il Pd proporrà per la guida della Città fino al 2031: in cima alla lista delle preferenze del sindaco uscente c'è il suo vice, Davide Guida, ma anche Silvia Di Crescenzo è persona molto gradita a Montagna, che in questi mesi ha sempre detto che al suo posto vorrebbe "un figlio o una figlia del progetto portato avanti in questi anni, lo abbiamo fatto capire anche con le altre forze della coalizione".

La possibile candidatura di Laura Pompeo

Ma all'orizzonte potrebbe prefigurarsi un 'ritorno in campo' di Laura Pompeo, l'ex assessora alla Cultura, uscita di scena un anno fa ma eletta in Consiglio regionale, che gode di grande considerazione da parte dei vertici del Pd piemontese: entro l'autunno lo scenario dovrebbe diventare più chiaro.