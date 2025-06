Musica, eventi, spettacoli: da Vladimir Luxuria a Davide D'Urso, tutti i protagonisti dell'estate 2025 di Moncalieri

Al Real Collegio , restituito alla città nelle scorse settimane, è andata in scena la presentazione degli appuntamenti con cui la città mira a conquistare nuovi turisti e curiosi, dopo il show e le luci del Natale ed una primavera che ha messo al primo posto l'ambiente e le bellezze della città. " E dire che il Bosco del Re era abbandonato, il castello chiuso, c'era un centro storico congestionato dal traffico: 11 anni fa Moncalieri era molto diversa da oggi ", ha ricordato Lorenzo Mauro , ancora una volta nei panni del gran cerimoniere, prima di cedere parola e spazio al sindaco Paolo Montagna : " Abbiamo deciso di restituire spazi e riempirli, mettendo in campo risorse e iniziative e oggi completiamo le quattro stagioni di Moncalieri lanciando una grande estate ", ha dichiarato il primo cittadino.

Infine, dal 5 al 7 settembre torna Ritmika , con una edizione speciale per i suoi 30 anni. Pensando all' obiettivo di Moncalieri capitale italiana della cultura 2028 .

Dopo il Pride di Torino, la sera stessa a dare il via ufficiale all'estate 2025 di Moncalieri sarà Vladimir Luxuria . "Lei non sa chi sono io" è un mini ciclo di tre appuntamenti, che dopo il debutto di sabato 7 giugno avrà tra i protagonisti anche Massimo Lopez e Piero Chiambretti (21 e 26 giugno, ndr ), per una serie di interviste spettacolo.

Poi Borgo San Pietro in festa sabato 28 e domenica 29 giugno, con protagonista Davide D'Urso che regalerà risate e spettacolo. E ancora appuntamenti con la musica classica, lo sport con la Moncalieri Reale Run, che avrà il suo gran finale al Bosco del Re, quindi 'Spine' per un festival di comicità pungente al Giardino delle Rose, oltre alla visite guidate e agli incontri nel centro storico.

Il 4-5 luglio le Notti Bianche dei Saldi, tanti appuntamenti anche per i bambini, con il cinema all'aperto e alcuni classici della Disney, per arrivare al gran finale: il 12 luglio la rievocazione storica e martedì 15 i fuochi d'artificio per celebrare la patronale del Beato Bernardo, con il Giglio d'Argento per chiudere le celebrazioni.