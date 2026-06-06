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Attualità | 06 giugno 2026, 10:28

Lungo il Chisone, attraverso sei Comuni, sulle tracce degli aironi

Il sentiero, sistemato dal Gruppo Manutenzione Sentieri del Cai di Pinerolo, verrà inaugurato domani al Castello di Miradolo

Lungo il Chisone, attraverso sei Comuni, sulle tracce degli aironi

Il progetto è durato circa un anno e ha realizzato un sogno del Gruppo Manutenzione Sentieri del Cai di Pinerolo, nell’anno del centenario: domani verrà ufficialmente inaugurato l’Anello del Chisone, un percorso di 22,5 km, adatto da percorrere in bicicletta o a piedi, con un dislivello di 87 metri.

Tutto è stato realizzato grazie al Cai e al contributo dei sei Comuni coinvolti, Cavour, Garzigliana, Macello, Osasco, Pinerolo, San Secondo di Pinerolo, e del Rotary Club.

“Tra strade bianche e sentieri lungo il Chisone, il percorso è adatto a tutti. Il nostro Gruppo Manutenzione Sentieri ha lavorato alla segnaletica per circa un anno e fondamentale è stata la collaborazione dei Comuni nei tratti del sentiero di propria competenza”, sottolinea il presidente del Cai Pinerolo Giuseppe Traficante.

Comuni e sponsor hanno pagato le bacheche, le panchine, le frecce segnaletiche, i pali e i picchetti segnavia e la ditta Bonansea Scale di Buriasco ha fornito a titolo gratuito dei supporti metallici dei pannelli fotografici per gli scatti di Batti Gai.

Il percorso naturalistico verrà inaugurato domenica 7 giugno alle 10 all’interno del Castello di Miradolo, in collaborazione con la Fondazione Cosso. Sarà offerto un rinfresco di benvenuto.

Proprio il parcheggio del Castello è il punto di partenza indicato, da cui seguire all’inizio la sponda orografica destra del Chisone, fino al guado di Macello o Garzigliana, per rientrare sull’altra sponda. Sono comunque diversi i punti di accesso: dal Ponte Chisone, da Osasco, da Garzigliana, dal guado di Cavour e da Macello. Ogni Comune ha una bacheca con il tracciato e l’itinerario è segnalato, oltre a comparire su siti Internet, come quello di UpSlowTour.

Sabina Comba

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