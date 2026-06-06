Lungo il Chisone, attraverso sei Comuni, sulle tracce degli aironi

Il progetto è durato circa un anno e ha realizzato un sogno del Gruppo Manutenzione Sentieri del Cai di Pinerolo, nell’anno del centenario: domani verrà ufficialmente inaugurato l’Anello del Chisone, un percorso di 22,5 km, adatto da percorrere in bicicletta o a piedi, con un dislivello di 87 metri.

Tutto è stato realizzato grazie al Cai e al contributo dei sei Comuni coinvolti, Cavour, Garzigliana, Macello, Osasco, Pinerolo, San Secondo di Pinerolo, e del Rotary Club.

“Tra strade bianche e sentieri lungo il Chisone, il percorso è adatto a tutti. Il nostro Gruppo Manutenzione Sentieri ha lavorato alla segnaletica per circa un anno e fondamentale è stata la collaborazione dei Comuni nei tratti del sentiero di propria competenza”, sottolinea il presidente del Cai Pinerolo Giuseppe Traficante.

Comuni e sponsor hanno pagato le bacheche, le panchine, le frecce segnaletiche, i pali e i picchetti segnavia e la ditta Bonansea Scale di Buriasco ha fornito a titolo gratuito dei supporti metallici dei pannelli fotografici per gli scatti di Batti Gai.

Il percorso naturalistico verrà inaugurato domenica 7 giugno alle 10 all’interno del Castello di Miradolo, in collaborazione con la Fondazione Cosso. Sarà offerto un rinfresco di benvenuto.

Proprio il parcheggio del Castello è il punto di partenza indicato, da cui seguire all’inizio la sponda orografica destra del Chisone, fino al guado di Macello o Garzigliana, per rientrare sull’altra sponda. Sono comunque diversi i punti di accesso: dal Ponte Chisone, da Osasco, da Garzigliana, dal guado di Cavour e da Macello. Ogni Comune ha una bacheca con il tracciato e l’itinerario è segnalato, oltre a comparire su siti Internet, come quello di UpSlowTour.