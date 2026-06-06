Il Gruppo Alpini di Lusernetta riceve la cittadinanza onoraria

Danno il loro contributo per il paese dal 1958 e ci sono stati durante i momenti più delicati, come l’alluvione di dieci anni fa e il periodo Covid. Ora il Gruppo degli Alpini di Lusernetta riceverà la cittadinanza onoraria per il suo impegno costante a servizio della comunità nel tempo.

Un riconoscimento ufficiale che il Comune dà, in questo caso, non a una persona fisica, ma a un’associazione. “Nel corso degli anni sono successi degli eventi particolari che hanno spinto l’Amministrazione Comunale ad assegnare l’onorificenza all’intero gruppo, in forma di gratitudine e riconoscenza per ciò che è stato fatto per assistere la popolazione e la comunità nel periodo del Covid e dell’alluvione nel 2016”, riporta il sindaco di Lusernetta Alex Maurino.

Durante l’episodio alluvionale nel novembre 2016 era stata allagata parte della fabbrica Turati a causa dell’esondazione di un canale. “Alle 5 del mattino di quel maledetto giorno la prima persona che ha bussato alla porta del Comune chiedendo se avevo bisogno è stato proprio un alpino. Loro non hanno mai abbandonato Lusernetta.”

Il Gruppo di Lusernetta venne costituito ufficialmente il 17 agosto 1958, con l’elezione del primo Capogruppo Domenico Bricco, a cui verrà dedicata una piazza. Nel 1969 a lui seguì il socio Amedeo Rossetto e nello stesso anno fu inaugurato il monumento ai Caduti, dono del Gruppo alla comunità lusernettese. Negli anni a venire si sono succeduti, alla guida: dal 1982 al 2000 Bruno Martina, dal 2001 al 2006 Ivo Giusiano, il più giovane Capogruppo della Sezione di Pinerolo, nel 2007 Alessandro Bergo, dal 2008 al 2015 Prospero Giachero e infine, dal 2016 a oggi, Willi Bonnet. Attualmente l’associazione conta circa 35 soci ordinari e 11 aggregati. Nei prossimi mesi avrà finalmente una sua sede vera e propria in una casetta prefabbricata in legno che verrà collocata nella piazza comunale dietro la chiesa parrocchiale.

Dopo una serie di procedure che hanno consentito al Consiglio Comunale di deliberare la cittadinanza onoraria, l’onorificenza verrà conferita ufficialmente tramite la consegna della pergamena cartacea durante le celebrazioni per la Festa di San Bernardino del fine settimana. L’appuntamento è per domani, domenica 7 giugno, alle 11,15, nella piazzetta dietro la chiesa.