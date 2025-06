Droga a San Salvario: blitz in appartamento, due arresti

Un appartamento nel cuore del quartiere San Salvario si è rivelato essere il centro di un’intensa attività di spaccio. Due persone, un cittadino colombiano di 34 anni e un italiano di 20, sono state arrestate dalla Polizia di Stato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata dopo che il personale del Commissariato San Paolo, a seguito di un’attività info-investigativa, ha individuato un sospetto giro di droga in uno stabile della zona. Gli agenti, una volta giunti sul posto, hanno notato movimenti sospetti e un forte odore di marijuana provenire da uno degli appartamenti.

Alla richiesta di aprire la porta, l’uomo all’interno ha cercato di guadagnare tempo per disfarsi della droga. Un agente, appostato all’esterno, ha però visto un sacchetto volare dal balcone: all’interno, gli investigatori hanno trovato circa 20 grammi di cocaina e altrettanti di marijuana.

Una volta fatto ingresso nell’alloggio, i poliziotti hanno rinvenuto ulteriori dosi di cannabis e cocaina. Ma non è finita qui: sul tetto dell’edificio adiacente è stato recuperato un altro sacchetto, contenente circa 560 grammi di sostanze stupefacenti – tra cui ecstasy, marijuana e ketamina – oltre a 22 flaconcini di Thc.

La Procura della Repubblica di Torino ha chiesto e ottenuto la convalida degli arresti. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 34enne colombiano e gli arresti domiciliari per il 20enne italiano.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza degli indagati, sino alla sentenza definitiva.