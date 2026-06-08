Cambiano i vertici de La Stampa: Antonio Di Rosa è il nuovo direttore

Il Gruppo Sae ha annunciato la nomina di Antonio Di Rosa alla direzione de La Stampa, con decorrenza a partire dal prossimo 1° luglio 2026. Il neo-direttore indicherà Luciano Tancredi come vice direttore vicario e Alessandro De Angelis come vice direttore, mentre una parte dell'attuale squadra di vice direttori verrà confermata nei propri ruoli.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione

La transizione si inserisce nel quadro del primo insediamento dell'assemblea ordinaria dei soci di La Stampa Sae, riunitasi venerdì 5 giugno per nominare il nuovo consiglio di amministrazione. L'organismo, composto da undici membri, vede Paolo Ceretti nel ruolo di Presidente e Massimo Briolini in quello di amministratore delegato. Completano il Cda Pasquale Marchese, Maurizio Milan, Luigi Carraro, Riccardo Toto, Giuliano Tatasciore, Federico Borgna, Carlo Pavesio, Giuliana Cirio e Andrea Gavosto. Il collegio sindacale sarà invece guidato da Andrea dalla Chiara (presidente), affiancato dai sindaci effettivi Massimiliano Pizzi e Giovanni Nicola Paba.

"Ai nuovi membri del Consiglio di amministrazione di La Stampa Sae rivolgo i miei più sentiti auguri di buon lavoro, consapevole che daranno un contributo fondamentale nell’attività di crescita del giornale", ha dichiarato Alberto Leonardis, presidente e amministratore delegato del Gruppo Sae. "Sono certo che le nuove responsabilità sapranno tradursi in risultati importanti e in nuovi successi, grazie anche all’impegno straordinario di tutte le persone che compongono La Stampa".

La nota di Sae sottolinea come queste nomine diano il via a una nuova fase per lo storico quotidiano, puntando a rafforzarne il posizionamento nel panorama informativo italiano senza smarrire i valori e la tradizione della testata.