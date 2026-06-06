Musica e poesia per celebrare i diritti delle donne: arriva "Una mimosa per sempre"

Il 26 maggio si è tenuto un emozionante evento musicale nella calda primavera lucentina. In una sala della Chiesa di Scientology piena di musica e di pubblico, la salon orchestra Sinfonietta Ensemble Torino ha interpretato arie indimenticabili e indelebilmente associate a capolavori cinematografici.

Ma gli eventi culturali pensati per vivacizzare le serate di aggregazione in periferia proseguono anche nel mese di giugno. Non si tratterà, questa volta, dell’ormai tradizionale mARTEdì, bensì di venerdì 19 giugno con al centro la figura femminile in uno spettacolo intitolato: “Una mimosa per sempre…non solo l’8 marzo”.

Artiste d’eccezione come il soprano Anna Delfino, la flautista e poetessa Elena Cecconi, la pianista Renata Seranella e la narratrice Alessia Dettoni accompagneranno il pubblico tra musiche e versi densi di significato, per reiterare i Diritti della Donna anche al di fuori delle celebrazioni di circostanza.

Evento gratuito. Gradita la prenotazione. Via Sansovino 244 ore 21. Per informazioni 347.9811901.



