Nuova violenza in carcere: detenuta si scaglia con un'altra reclusa e una poliziotta

Ancora una giornata di violenza nel carcere di Torino. A dare la notizia è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria.

“Questa mattina intorno alle 9,30, presso la Casa circondariale di Torino, una detenuta italiana nota per comportamenti violenti e disturbi psichiatrici, all’interno del Padiglione femminile, per vari motivi futili ha aggredito un’altra detenuta”,spiega il segretario SAPPE per il Piemonte Vicente Santilli: “Tempestivamente, la poliziotta di servizio in sezione è intervenuta per evitare il peggio ma la detenuta si è scagliata anche contro la collega. Purtroppo, l'agente ha riportato vari traumi ed è dovuta ricorrere al nosocomio perché le cure del caso”.

Il SAPPE esprime “appezzamento, vicinanza e solidarietà alla poliziotta intervenuta, che ha comunque impedito peggiori conseguenze, e chiede all’Amministrazione di proporre la giusta ricompensa al personale che ha messo in pericolo la propria incolumità”.