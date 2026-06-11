Un pomeriggio all'insegna dello sport, il parco Ruffini apre le porte ai cittadini

Non solo gare e agonismo, ma anche partecipazione, socialità e promozione di uno stile di vita sano. È questa la filosofia che accompagnerà il pomeriggio di sabato 13 giugno al parco Ruffini, dove la Circoscrizione 3 organizza "Play For Fun", un grande villaggio dello sport aperto gratuitamente a cittadini di tutte le età.

L'iniziativa si inserisce nel fine settimana dedicato al Campionato di Società Assoluto di atletica leggera, in programma sabato e domenica allo stadio Primo Nebiolo, e punta a trasformare uno degli spazi verdi più frequentati della città in un punto di incontro tra sportivi, famiglie e curiosi.

Lo sport esce dagli impianti

Dalle 15.30 alle 19.30 i viali del parco si animeranno con dimostrazioni, attività pratiche e momenti di aggregazione pensati per coinvolgere bambini, giovani e adulti. L'obiettivo è avvicinare le persone allo sport attraverso un'esperienza diretta, accessibile e divertente.

Chi parteciperà potrà provare alcune delle discipline più amate, dall'atletica leggera con corse, salti e lanci fino a volley, basket, calcio e padel, in un contesto informale dove il risultato lascia spazio al piacere di stare insieme.

Un'occasione per il quartiere

L'appuntamento rappresenta anche un momento di valorizzazione del Ruffini, sempre più al centro di eventi e iniziative rivolte alla cittadinanza. La scelta di affiancare il villaggio sportivo a una manifestazione agonistica di livello nazionale consente infatti di creare un ponte tra sport praticato e sport vissuto come spettacolo, offrendo al pubblico l'opportunità di conoscere da vicino discipline spesso seguite soltanto dalle tribune.

Ingresso libero per tutti

La partecipazione è gratuita e non richiede particolari requisiti. Famiglie, bambini, ragazzi e adulti potranno accedere liberamente alle attività proposte durante tutto il pomeriggio, vivendo il parco in una veste diversa dal solito.