Giaveno, litigano per la verniciatura della scala condominiale: suocero e genero picchiano e aggrediscono con una pistola un vicino di casa

Due persone, di 22 e 53 anni, rispettivamente suocero e genero, sono stati arrestati nei giorni scorsi dai carabinieri della stazione di Giaveno. La sera prima, infatti, al culmine di una lite, i due avevano minacciato e picchiato un condomino del suocero. I motivi sarebbero legati alla verniciatura della tromba delle scale dell'edificio in cui vivono.



Entrambi si sono presentati a casa della vittima armati di pistola e di bastone. Dopo averlo colpito con alcuni schiaffi e puntato l’arma alla tempia, uno dei due avrebbe anche sparato un colpo in aria per spaventarlo.



I carabinieri hanno trovato i due a casa del genero, distante poco meno di due chilometri da quella del suocero. Nel luogo dell'aggressione i militari hanno trovato un bossolo esploso calibro 7,65. Ancora in corso invece le ricerche dell’arma da fuoco utilizzata.



I due sono stati arrestati con l'accusa di porto e detenzione abusiva di arma da sparo in luogo pubblico, minaccia aggravata dall’uso di arma da fuoco,“percosse aggravate e accensioni ed esplosioni pericolose.