Blitz in via Bra, controlli negli alloggi e nelle attività commerciali

Controlli in via Bra (foto d'archivio)

Nella mattinata di oggi, 12 giugno 2025, le volanti della polizia sono intervenute in via Bra 10, nel quartiere Aurora, per un controllo mirato a contrastare situazioni di degrado e illegalità. L’azione si inserisce nel programma di monitoraggio territoriale deciso nell’ambito del Tavolo di Osservazione, che riunisce istituzioni locali, forze di polizia e rappresentanti della cittadinanza.

I controlli

Come spiega il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri, l’intervento ha riguardato “la verifica degli alloggi, delle utenze commerciali e delle cantine, con l’obiettivo di contrastare l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti o situazioni a rischio per la sicurezza pubblica”.

Il controllo ha coinvolto gli inquilini dello stabile, alcuni esercizi commerciali al piano terra e le cantine, spesso segnalate come potenziali nascondigli per droga o refurtiva. Gli agenti hanno ispezionato anche le utenze, per verificare regolarità nei contratti di fornitura e nella conduzione delle attività economiche presenti nella zona.

“Continuiamo a lavorare per rendere Aurora un quartiere più sicuro e vivibile - ha dichiarato Deri -. Il presidio del territorio è fondamentale, e iniziative come questa sono la risposta concreta a segnalazioni e criticità evidenziate dai cittadini”.

La replica

Ma sull'argomento è intervenuta a gamba tesa anche la Lega. "Ancora una volta, il Partito Democratico dimostra tutta la sua incoerenza. Quando si verificano episodi di degrado e violenza in zone sensibili come Via Bra, la colpa - secondo il Pd - è sempre del Governo. Ma se le forze dell’ordine intervengono con controlli mirati allora il merito è magicamente della sinistra. Una narrazione schizofrenica, utile solo a confondere i cittadini e a sottrarsi alle proprie responsabilità amministrative locali" così i consiglieri del Carroccio, Daniela Rodia e Daniele Moiso.

"Purtroppo diversi stabili sono fatiscenti e manca un censimento di tutti gli abitanti - così il capogruppo di Fdi della Circoscrizione 7, Patrizia Alessi -. In Aurora vi sono parecchi edifici dove sarebbe utile un controllo sulle proprietà e sui contratti di affitto, da parte della Polizia Municipale. In tali stabili sarebbe utile anche un obbligo di ristrutturazione con Ordinanze del Sindaco, sennò si vanifica ciò che fanno le forze dell'ordine. I mancati controlli sulle locazioni immobiliari hanno portato all’insediamento di persone dedite a probabili attività illegali e in alcuni casi anche clandestine al loro interno".