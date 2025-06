Scontro tra un mezzo dei pompieri e un’auto in corso Regina: donna rimane incastrata

Un incidente intorno alle ore 13 di oggi, giovedì 12 giugno, ha coinvolto un mezzo dei vigili del fuoco e una vettura in Corso Regina Margherita, all’angolo con Corso Lecce, proprio vicino alla caserma dei pompieri. Per dinamiche ancora da accertare i due mezzi sono venuti in collisione. La donna al volante del mezzo, una 54 enne, è rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo. Una volta estratta dagli stessi vigili del fuoco è stata soccorsa dall'equipe medico sanitario del 118 che l'ha trasportata al Maria Vittoria con ferite non gravi, in codice giallo. Nell'incidente non risultano feriti da parte di personale dei vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenuti due mezzi di soccorso. Forze dell’ordine in loco per la gestione della viabilità e i rilievi del caso.