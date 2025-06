Approvata una mozione per un defibrillatore al Balon (e in altri tre mercati)

Durante il Consiglio di Circoscrizione 7 tenutosi lunedì 9 giugno, è stata approvata la mozione per installare un defibrillatore nella storica area del Balon, nel cuore di Borgo Dora. La proposta, avanzata dalla consigliera della Lega, Daniela Rodia, ha ricevuto l’ok dell’aula e ha aperto la strada a un progetto più ampio di cardioprotezione nelle aree mercatali della Circoscrizione 7.

Accanto al Balon, altri mercati del quartiere potrebbero essere dotati di defibrillatori: piazza Borromini, piazza Santa Giulia, corso Chieti sono già stati individuati come futuri punti di installazione in virtù di un emendamento presentato dal presidente del centro civico, Luca Deri.

"Torino deve diventare sempre più una città cardioprotetta - ha dichiarato la promotrice della mozione -. La sicurezza dei cittadini passa anche da strumenti di emergenza accessibili e presenti nei luoghi ad alta affluenza".

Il dibattito in aula ha visto momenti di confronto anche acceso, ma il documento ha rappresentato un importante punto di partenza per affrontare in modo concreto la prevenzione e la sicurezza negli spazi pubblici. Nonostante alcune critiche e distinguo, Rodia si è detta soddisfatta: "Sono orgogliosa di questo risultato. Al di là delle polemiche, abbiamo portato avanti un’azione concreta e utile per tutti". Al voto non ha partecipato il gruppo di Fratelli d'Italia.