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Politica | 13 giugno 2026, 14:33

Presidio degli inquilini delle case popolari davanti alla Regione Piemonte

Presenti i consiglieri Monica Canalis e Daniele Valle e la vicecapogruppo Ludovica Cioria

Presidio degli inquilini delle case popolari questa mattina in piazza Piemonte 1 davanti al Grattacielo della Regione. 

"Oggi abbiamo portato in piazza richieste chiare - spiegano Federico Raia e Paula Voerzio - Segretario Gd Torino
Paula Voerzio - Vicesegretaria Gd Torino -. Riaprire immediatamente gli sportelli territoriali ATC, perché gli inquilini hanno diritto a parlare con persone vere e non con call center che interrompono le chiamate; garantire trasparenza totale sulle bollette e sui costi addebitati agli assegnatari; aumentare subito gli investimenti per manutenzioni ordinarie e straordinarie; assicurare che i servizi pagati dagli inquilini vengano realmente svolti".

"Da anni segnalano infiltrazioni, muffa, cancelli rotti e stanze inagibili. ATC risponde: "non ci sono fondi". Eppure Marrone li trova  per le associazioni antiabortiste - aggiungono dal PD presente in piazza con i consiglieri regionali Monica Canalis e Daniele Valle oltre alla vicecapogruppo comunale Ludovica Cioria -. Chiediamo: riapertura sportelli ATC, segnalazioni con tempi certi, trasparenza in bolletta, stop ai pagamenti per servizi mai svolti.
Se non trovano i soldi, troveranno noi". 

"La destra che oggi guida la Regione ed il Governo nazionale non può ricordarsi dell’emergenza abitativa solo sotto elezioni, con fini evidentemente propagandistici" aggiunge Canalis. 

redazione

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