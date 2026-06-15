Cibrario punta sull’aperitivo estivo tra lievitati salati e dolci

Un aperitivo costruito attorno al banco

L’aperitivo è una delle novità con cui Cibrario Forno Contemporaneo affronta la stagione estiva. La formula prevede una selezione delle preparazioni disponibili al banco nel corso della giornata, accompagnate da una bevanda o da un cocktail. Più che un semplice momento di consumo, l’aperitivo sembra pensato per offrire qualche assaggio della produzione del locale, che spazia dalla panificazione alle sfoglie salate, fino alle pizze in teglia. Una scelta coerente con l’evoluzione del forno negli ultimi anni e con la volontà di valorizzare una proposta che va ben oltre il pane in senso stretto.

Gli assaggi: una proposta calibrata, pur con qualche riserva

Il percorso di degustazione dell’aperitivo si è aperto con un crostone di segale condito con burro montato, acciughe di Sciacca, lime e polvere di nocciole. Un amuse-bouche riuscito, capace di articolare bene i contrasti e di mettere subito in evidenza le indubbie capacità di Jacopo Pistone. Interessante nel ripieno di ricotta e pesto di mandorle e basilico, ma meno nella croccantezza della sfoglia, il pain suisse.

Nuovamente efficace la baciata romana con tomino Longo, rucola, crudo piemontese e pesche in agrodolce, giocata su un soppesato equilibrio tra i diversi ingredienti. Positiva infine anche la pizza con fonduta di pecorino, zucchine spadellate e fiori di zucca, nonostante una lieve nota amarognola delle zucchine stesse.

Il percorso di Jacopo Pistone

Protagonista di questo aperitivo che accompagnerà l’estate di Cibrario Forno Contemporaneo è Jacopo Pistone che, dal 2019 ad oggi, guida questa realtà trasformatasi da semplice panificio di quartiere in uno spazio capace di integrare pane, viennoiserie, caffetteria e proposte dedicate ai diversi momenti della giornata, aperitivo compreso. Al centro del suo lavoro rimangono gli impasti, le fermentazioni e la scelta delle farine, ambiti sui quali Pistone ha puntato fin dall’apertura del Forno Contemporaneo, contribuendo così a dare a questa realtà una solidità destinata a rafforzane l’identità.

Se la sorpresa arriva il mattino dopo

L'aperitivo da Cibrario Forno Contemporaneo – sempre che mantenga costantemente questo livello, visto che almeno in due occasioni precedenti anche a me è capitato di aver vissuto esperienze non proprio all’altezza dell’ultima presentazione stampa – sarà quasi sicuramente una bella esperienza. Quando andrete a pagare il conto, però, non dimenticatevi di acquistare e portarvi a casa, magari per la colazione del mattino successivo, una scatola de "La nostra pasticceria": la cottura e la fragranza di questi biscotti misti, insieme alla seducente croccantezza dei grissini, rappresenteranno probabilmente anche per voi la vera sorpresa: capace di mostrare, in tutte le sue migliori sfumature, l'abilità di Jacopo Pistone nel giocare con le farine.





Info: www.cibrariotorino.it