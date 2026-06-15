Voucher Scuola, il M5S: "La misura va modificata a tutela delle famiglie piemontesi"

"Sui voucher scuola non siamo disposti a cedere di un millimetro. Sono circa 3mila gli emendamenti presentati per dare battaglia in Consiglio regionale contro la delibera, per una misura che non risponde ai bisogni delle famiglie piemontesi". Lo scrivono i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle.

La criticità più grave riguarda la rimozione della maggiorazione del 30% prevista per gli studenti con Disturbi specifici dell'apprendimento. "Una scelta politica incomprensibile e paradossale, che penalizza tante famiglie che fino a quest’anno hanno avuto accesso al contributo maggiorato".

C’è poi il tema della soglia ISEE. Questa delibera abbassa la soglia per i voucher B - da 26mila a 15.748 euro - sfavorendo le famiglie che scelgono la scuola pubblica, mentre alza quella per i voucher A destinati alle paritarie, con l'ISEE che sale fino a 30mila euro. "Uno squilibrio inaccettabile, che svela le priorità reali di questa Giunta". Senza dimenticare le rimodulazione degli importi per le fasce ISEE, con la riduzione dei contributi anche per chi ha maggiori difficoltà economiche. Con un reddito di 9mila euro, ad esempio, per le secondarie di secondo grado si scende da 500 a 300 euro. "Insomma, per arrivare a più famiglie la Giunta Cirio non stanzia più risorse, ma abbassa gli importi dei voucher".