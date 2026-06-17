Cattivissimi loro? I Minions invadono Torino e conquistano la Mole Antonelliana per una settimana

Torino si prepara ad accogliere l'invasione più divertente dell'estate. In occasione dell'uscita nelle sale cinematografiche di Minions & Monsters, Universal Pictures porta nel capoluogo piemontese una serie di iniziative speciali che trasformeranno la città in un palcoscenico dedicato alla magia, all'immaginazione e all'inconfondibile follia dei Minions.

L'iniziativa, realizzata con il patrocinio della Città di Torino e la collaborazione di Turismo Torino e Provincia e del Museo Nazionale del Cinema, coinvolgerà alcuni dei luoghi simbolo della città, a partire dalla Mole Antonelliana.

In Minions & Monsters, i celebri e pasticcioni aiutanti gialli si trovano coinvolti in una nuova folle avventura che li vede conquistare Hollywood, diventare star del cinema, perdere tutto, scatenare i mostri nel mondo e infine unirsi per salvare il pianeta dal disastro che loro stessi hanno provocato. L’intrattenimento è assicurato per tutta la famiglia in questo film che unisce comicità, fantasia e spettacolo. Dal 1° luglio in tutte le sale, distribuito in Italia da Universal Pictures.

Torino, città del cinema e del mistero

Non è un caso che i Minions abbiano scelto proprio Torino per questa straordinaria celebrazione. Culla del cinema italiano e sede del Museo Nazionale del Cinema, la città è da sempre legata a un immaginario fatto di magia, simboli, leggende e misteri che ne hanno costruito il fascino internazionale. Tra racconti esoterici, architetture suggestive e antiche tradizioni, Torino rappresenta il luogo ideale per accogliere un'avventura che mette insieme mostri, fantasia e divertimento.

Esperienza immersiva al museo

Dal 24 giugno al 1° luglio, il Museo Nazionale del Cinema ospiterà un'installazione interattiva dedicata a Minions & Monsters. I visitatori saranno chiamati ad aiutare i Minions a evocare misteriose creature attraverso un percorso coinvolgente e ricco di sorprese, pensato per grandi e piccoli. Al termine dell'esperienza sarà inoltre possibile scattare una speciale foto ricordo all'interno di una photo opportunity dedicata ai protagonisti del film.

L'accesso all'esperienza sarà completamente gratuito e non richiederà l'acquisto del biglietto del Museo Nazionale del Cinema. Per partecipare sarà sufficiente registrarsi gratuitamente sul sito www.minionsandmonsters-torino.it dove saranno disponibili tutte le informazioni e le modalità di accredito.

Anteprima il 25 giugno

Il momento culminante delle celebrazioni si terrà il 25 giugno al Cinema Massimo, dove andrà in scena l’anteprima speciale del film riservata a giornalisti, creator e ospiti invitati.



Per l’occasione, un suggestivo Orange Carpet di 130 metri collegherà il Museo Nazionale del Cinema al Cinema Massimo, trasformando il percorso tra i due luoghi simbolo della cultura cinematografica torinese in una vera passerella dedicata ai Minions.

La Mole si colora di giallo

Al termine dell'anteprima, la festa si sposterà nel cuore simbolico della città. La Mole Antonelliana si illuminerà infatti con una speciale veste luminosa ispirata ai Minions, mentre sul lato rivolto verso via Po sarà proiettato uno spettacolare videomapping che celebrerà l'arrivo del film a Torino, trasformando uno dei monumenti più iconici d'Italia in un omaggio alla nuova avventura targata Universal Pictures.