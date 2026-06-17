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Cultura e spettacoli | 17 giugno 2026, 07:30

Ligabue questa sera a Torino per il tour di Certe Notti: "Salire sul palco dà senso a questo mestiere"

Il concerto all'Allianz Stadium: "Mio figlio Lenny mi sostiene alla batteria. Un'emozione ancora più forte averlo con me"

Ligabue questa sera a Torino per il tour di Certe Notti: &quot;Salire sul palco dà senso a questo mestiere&quot;

Tutto pronto per il concerto di Luciano Ligabue questa sera all'Allianz Stadium di Torino. 

"È un viaggio che mi sto godendo al massimo - racconta -. Fare concerti è sempre per me quello che dà che da senso a questo mestiere. Quando a 27 anni mi sono reso conto che potevo farlo e che avevo il talento per poterlo fare, ho capito quello che era quello che volevo fare nella vita. Oggi, ogni volta che posso farlo, godo".

Il cantante celebra i 30 anni di Certe Notti con un tour che lo vede salire sul palco con tutti i chitarristi storici e alla batteria suo figlio Lenny. 

"Una canzone a cui sarò sempre grato. L’asso di briscola per questo tour è mio figlio che è talmente bravo da averci messo tutti in riga. Di solito è il padre a sostenere il figlio, in questo caso è il contrario, perché è la batteria che sostiene il cantante. Per me è un'emozione in più in questi concerti".

Come sempre in migliaia i fan che raggiungeranno Torino per assistere al concerto. "Il mio pubblico è cambiato nel tempo, ma troverò sempre i soliti che sono quelli in prima fila, credo che dovremmo assumerli". 

Chiara Gallo

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