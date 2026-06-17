Il Museo del Risorgimento apre i portici a bambini e famiglie

Torna per la terza edizione Sotto i portici del Risorgimento, il programma estivo del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano che da giugno a settembre trasforma i portici e l’atrio di Palazzo Carignano in un grande spazio di gioco, lettura e socialità. Dopo le oltre 19.000 presenze del 2025, la rassegna si consolida come uno dei punti di riferimento dell’estate torinese dedicata a bambini, famiglie e visitatori.

L’apertura, il 18 giugno, coincide con la Giornata degli Scacchi: tornei simultanei, lezioni ed esibizioni animate dall’Associazione Scacchistica Torinese trasformano i portici in uno scacchiere a cielo aperto.

Accanto alle attività all’aperto, il Museo propone la nuova mostra “In gioco. Arte e gioco dal Risorgimento a oggi”, che esplora il tema del gioco come linguaggio culturale e strumento educativo. Non mancano spazi ludici permanenti con giochi storici e contemporanei, scacchiere, giochi pavimentali, un inedito Gioco dell’Oca del Risorgimento e aree dedicate alla lettura e al relax.

Il personale del Museo curerà inoltre attività didattiche, letture per i più piccoli e accompagnerà le iniziative dell’estate ragazzi della Bella Stagione della Fondazione Compagnia di San Paolo.

"Vogliamo un museo vivo, aperto, capace di creare comunità e partecipazione", sottolineano la presidente Luisa Papotti e il direttore Alessandro Bollo.

Gli appuntamenti principali

18 giugno – Giornata degli Scacchi I portici diventano un’arena di gioco con tornei, lezioni e sfide aperte a tutti 24 giugno – San Giovanni Visite tematiche con il Corpo Militare Volontario della CRI per ricordare la battaglia di Solferino e San Martino del 1859, alle 11.00 e alle 16 2 luglio – Maratona di lettura “Pinocchio” Dalle 10.15 alle 20 lettura integrale e condivisa del romanzo di Collodi, in collaborazione con Circolo dei Lettori, Fondazione Mondadori, Sotto18+, Luxemburg e MUSLI 9 luglio – Musicante Reading musicale di Federico Sirianni, in collaborazione con la Circoscrizione 1 19 luglio – Opera in Poche Parole: Tosca Una versione cameristica e narrata dell’opera di Puccini, con Gabriele Colombo e Contrametric Ensemble 15 agosto – “Liberi tutti!” Visite guidate teatralizzate per un Ferragosto diverso, a cura di Teatro e Società 11 settembre – Musica al Femminile Concerto del Trio 2 giugno ’46 nell’ambito di MITO SettembreMusica 22 settembre – Gioco di Corpi Spettacolo di danza del Balletto Teatro di Torino con Bailey Kager, Noa Chatton e Noa Van Tichel