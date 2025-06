Moncalieri, in 300 con Laura Pompeo: "Disponibile per la città". +Europa la spinge a candidarsi a sindaco

In un caldissimo tardo pomeriggio c'erano 300 persone ad ascoltarla e applaudirla. A un anno esatto dalla sua elezione in Consiglio regionale, Laura Pompeo ha radunato amici, simpatizzanti ed esponenti della società civile nella sua Moncalieri, per sintetizzare quanto fatto nei primi dodici mesi a Palazzo Lascaris.

Pompeo: "Disponibile per la città"

L’ex Cinema Nazionale pieno, in un luogo a lei molto caro per ragioni familiari: in molti le hanno chiesto a gran voce di candidarsi a sindaco, Laura Pompeo ha ringraziato e con la classe che la contraddistingue ha detto: "Io sono disponibile per la mia città, ma non spetta a me fare delle fughe in avanti".

L'ex assessora alla Cultura di Moncalieri, forte di mille preferenze, che ne fecero la politica del Pd più votata all'appuntamento elettorale del 2020, è sostenuta da una parte importante dei vertici provinciali e regionali del Partito, a partire da Mauro Laus per proseguire con Marcello Mazzù, Daniele Valle e diversi esponenti della giunta Lo Russo.

+Europa le chiede di candidarsi

E a sostenere una sua candidatura per il 2026 è stata anche +Europa: "Accogliamo con interesse l’avvio del dibattito pubblico sulla futura guida di Moncalieri e riteniamo particolarmente significativo che a offrire la propria disponibilità sia una figura di grande esperienza e competenza come Laura Pompeo", hanno dichiarato in una nota Francesca Randazzo e Fabio Nani, rispettivamente Tesoriera di +Europa Torino metropolitano e membro di Direzione di +Europa Torino metropolitano, entrambi cittadini di Moncalieri. "Pompeo ha già dimostrato, sia in ambito amministrativo che istituzionale, capacità di visione, attenzione al territorio e profondo senso delle istituzioni. La sua apertura rappresenta un’opportunità importante per tutto il centrosinistra, che deve saper valorizzare profili di qualità e mettere al centro un confronto politico trasparente, partecipato e inclusivo".

"Moncalieri – concludono – ha bisogno di un progetto all’altezza delle sfide del presente: europeo nei valori, innovativo nei contenuti, concreto nelle soluzioni. +Europa Torino è pronta a contribuire con responsabilità e spirito costruttivo a un percorso che coinvolga tutte le energie civiche, riformiste e democratiche del territorio".

Guida e Di Crescenzo i favoriti per il Pd di Moncalieri

Il Pd di Moncalieri, però, sembra intenzionato a muoversi in modo diverso, avendo già diramato la lista delle candidature in vista dell'appuntamento del prossimo anno, tra assessori e consiglieri uscenti e new entry. Con due nomi che svettano su tutti, fedelissimi del sindaco uscente Paolo Montagna (che ha avuto rapporti spesso complicati con Pompeo, prima che si consumasse la rottura): Davide Guida e Silvia Di Crescenzo. E una soluzione condivisa e unitaria è quella auspicata anche dal tavolo di coalizione "Moncalieri futura", che si è riunito nei giorni scorsi.

"In attesa di una risposta del Movimento 5 Stelle, e la bozza del programma elettorale, abbiamo avviato il percorso verso la selezione del candidato sindaco - spiegano Fabrizio Pollino e Marina Rapetti, rispettivamente Presidente e Coordinatrice del Tavolo di Coalizione - Abbiamo condiviso e consegna to la responsabilità al Partito Democratico di sintetizzare una proposta di candidatura a Sindaco, raccomandando che ciò avvenga con strumenti in grado di salvaguardare il principio di unità e compattezza che ha sempre contraddistinto il lavoro di questi anni". Ora si tratterà di capire se prevarrà il volere del Pd locale o le spinte che arrivano dai vertici regionali.