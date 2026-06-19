Castelnuovo Don Bosco: una serata tra vini, sapori e produttori

Castelnuovo Don Bosco si prepara ad accogliere la seconda edizione di Castelnuovo Di Vino, appuntamento dedicato alle produzioni vitivinicole del territorio. Sabato 27 giugno il centro storico ospiterà una serie di banchi di assaggio con oltre cento etichette presentate direttamente dalle aziende partecipanti. Per tutta la serata il pubblico potrà degustare i vini, incontrare i produttori e acquistare le bottiglie in mostra. L'iniziativa riunisce cantine provenienti da Castelnuovo Don Bosco e da altri comuni dell'area collinare compresa tra Astigiano e Torinese, da anni legata a una consolidata tradizione viticola.





La Malvasia al centro della serata

Fra le etichette presenti avrà un ruolo centrale la Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, tradizionale protagonista della viticoltura locale. Accanto alle produzioni del territorio sarà presente anche un banco dedicato ai vini delle Città del Vino, curato dalla guida Vinibuoni d'Italia. Un'occasione per affiancare alle espressioni enologiche delle Terre dei Santi una selezione di etichette provenienti da altre aree vitivinicole italiane, mantenendo il vino come principale filo conduttore della manifestazione.





Cucina locale accanto ai banchi di degustazione

Una parte rilevante della manifestazione sarà dedicata alla gastronomia. Alcune attività del paese, insieme alla Pro Loco, proporranno piatti pensati per accompagnare i vini presenti all'evento. Il menu comprenderà antipasti, primi, specialità di carne e di pesce, pizze, focacce, panini e dolci. Saranno inoltre presenti birre artigianali prodotte sul territorio. L'appuntamento offrirà così la possibilità di accostare le degustazioni a una proposta culinaria che richiama sapori e prodotti della zona.





Un incontro sulla storia delle Doc e musica fino a notte

L'apertura della manifestazione sarà affidata a un incontro con Andrea Desana, presidente del Comitato Casale Monferrato Capitale della Doc e autore di un volume dedicato a Paolo Desana, figura centrale nella nascita del sistema delle denominazioni di origine italiane. Il tema dell'intervento sarà il ruolo storico delle Doc nello sviluppo dei territori vitivinicoli. A seguire spazio alle degustazioni e alla musica, con la selezione curata da Dj Toyu che accompagnerà la serata fino alla chiusura prevista a mezzanotte.





Informazioni: www.castelnuovodivino.it