Fuochi artificiali dalla soffitta: “Pensavamo fossero droni”

Un'esplosione di luci nel cuore della notte, tanto intensa da far pensare a qualcosa di insolito. È quanto raccontano alcuni residenti di via Tonale, sorpresi da uno spettacolo che ha illuminato il quartiere come fosse pieno giorno.

L'episodio si sarebbe verificato nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 giugno, intorno alla mezzanotte. Secondo diverse testimonianze, i bagliori sembravano provenire da una soffitta affacciata sulla via.

“All'inizio abbiamo pensato fossero dei droni”, racconta un residente. “Le luci erano fortissime e arrivavano dall'alto. Poi abbiamo capito che si trattava di fuochi artificiali”.

Per alcuni istanti il cielo sopra i tetti si è acceso di lampi e scintille, attirando l'attenzione di chi era ancora sveglio. C'è chi si è affacciato al balcone e chi ha osservato la scena dalla finestra, cercando di capire cosa stesse accadendo.

A rendere la vicenda ancora più curiosa è il luogo da cui sarebbero partiti i fuochi: una soffitta a due passi dai giardini. Un dettaglio che ha alimentato stupore e domande.

Si è trattato di un festeggiamento privato? Di una bravata? Al momento restano più interrogativi che risposte.