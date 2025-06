Grave incidente in corso Venezia, angolo via Breglio. Coinvolta una Mercedes e un monopattino. Il conducente del mezzo a due ruote è stato scaraventato a terra e trasportato in ospedale in gravi condizioni, si trova ora in rianimazione.

In quell'incrocio era presente una piccola rotonda, poi mesi fa è stato creato un incrocio regolato da semaforo.

Ancora da accertare le dinamiche dell'incidente.