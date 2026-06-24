Colletto delle Fontane, verso un protocollo tra Città metropolitana e Comuni

Sarà oggetto di un protocollo d’intesa tra la Città metropolitana di Torino e le amministrazioni comunali interessate la strada del Colletto delle Fontane, che collega la Provinciale 170 di Massello e Salza di Pinerolo, a partire dalla frazione Didiero, alla SP 169 della Val Germanasca, passando per la frazione Fontane di Salza di Pinerolo. La volontà di collaborare per la gestione dell’arteria è stata ribadita dal vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo e dagli amministratori locali nel corso di un sopralluogo effettuato nella mattinata di martedì 23 giugno. Il vicesindaco Suppo, che era accompagnato dalla dirigente e dai tecnici della Direzione Viabilità 2 della Città metropolitana, ha convenuto con i Sindaci di Salza Ezio Sanmartino, di Massello Enrico Boetto, e di Prali Eraldo Tron, sul fatto che la strada assume particolare rilevanza in caso di emergenze di Protezione Civile dovute al maltempo e ai conseguenti dissesti che si possono verificare sui due versanti collegati, quello della Val Germanasca e quello del Vallone di Massello.

La carrozzabile comunale si sviluppa per poco più di 6 km, partendo dai 1.210 metri di Didiero, raggiungendo i 1573 del Colletto di Fontane, dov’è presente un’area attrezzata per turisti ed escursionisti, per poi ridiscendere ai 1412 di Fontane. Si tratta di una strada comunale un tempo interamente sterrata e adibita a pista forestale che, grazie all’impegno dei progettisti e dei tecnici della Direzione Viabilità 2, è stata risistemata nel 2022, con un impegno finanziario di 2 milioni e mezzo di euro, di cui 1.978.000 per lavori finanziati dalla Regione Piemonte nell’ambito dei fondi destinati ad ovviare ai danni dell’alluvione del 2011. I tecnici della Città metropolitana avevano curato la progettazione degli interventi e la direzione dei lavori.

Ora si tratta di effettuare alcune risistemazioni del piano viabile di modesta entità, di cui la Città metropolitana è disposta a farsi carico, per ovviare ad ammaloramenti verificatisi dopo la conclusione dei lavori. Da parte sua il Comune di Salza di Pinerolo è disponibile a curare la manutenzione ordinaria dell’infrastruttura. La competenza sulla manutenzione straordinaria è la materia che dovrebbe essere regolata dal protocollo d’intesa che l’Ente di area vasta intende stipulare con il Comune di Salza ed eventualmente con tutte e tre amministrazioni locali interessate. La definizione di un piano di manutenzione condiviso consentirà di salvaguardare gli interventi realizzati nel 2022. Per la manutenzione straordinaria che si rendesse necessaria nei prossimi anni la Città metropolitana è disponibile a far intervenire gli operatori e i mezzi del Centro Mezzi Meccanici che ha sede a Grugliasco, o in alternativa attraverso affidamenti a ditte esterne.

GLI INTERVENTI EFFETTUATI NEL 2022

La fragilità idrogeologica che in generale caratterizza i versanti della Val Germanasca e del Vallone di Massello si palesa soprattutto in occasione di precipitazioni eccezionali, in particolare a seguito del crollo di parte del versante sovrastante la confluenza tra le Provinciali 169 e 170 di Massello, in località Ponte Rabbioso nel territorio del Comune di Perrero. Durante le alluvioni del 2000, del 2008, del 2010 e del 2011 i Comuni di Salza di Pinerolo e Massello sono rimasti isolati, evidenziando l’importanza di un percorso alternativo di emergenza, che consenta il collegamento tra le vallate di Prali, Salza di Pinerolo e Massello.

Gli interventi realizzati nel 2022 hanno riguardato:

- la regimentazione idraulica delle acque piovane, con la manutenzione e il rifacimento degli attraversamenti esistenti, la sistemazione delle scarpate, delle cunette e dei fossi di scolo

- la sistemazione del fondo stradale, con locali rettifiche geometriche, al fine di garantire una sezione stradale minima di 3,20 metri, anche mediante la risagomatura della scarpata di monte e la realizzazione di strutture di sostegno con tecniche di ingegneria naturalistica

- la creazione di piazzole di interscambio per agevolare l’incrocio dei veicoli in caso di emergenze

- l’asfaltatura in conglomerato bituminoso e il posizionamento di barriere laterali lungo i tratti non protetti.