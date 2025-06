"Se tiene la bambina in braccio, il posto non può essere usato per lo zaino": il caso su un treno Torino-Ventimiglia

Un banale viaggio in treno tra Torino e Finale Ligure si è trasformato in un caso quando una madre si è vista contestare il diritto di occupare, con uno zaino, il posto acquistato per la figlia di tre anni. Nonostante la piccola avesse regolare biglietto – scelta fatta dalla madre per maggiore comodità, pur potendo viaggiare gratuitamente in braccio – un controllore di Trenitalia ha intimato di liberare il sedile, sostenendo che “se la bimba resta in braccio, quel posto va liberato per chi volesse occuparlo”.

L'episodio avvenuto su un treno regionale

L’episodio, avvenuto su un treno regionale non particolarmente affollato, ha colpito la madre per i toni giudicati “scortesi” e per la rigidità dimostrata, nonostante non vi fossero richieste da parte di altri passeggeri. La donna, amareggiata, ha deciso di rivolgersi ad un avvocato per ottenere il rimborso del biglietto acquistato per la figlia.

Le prime risposte da parte di Trenitalia non si sono fatte attendere. L’azienda, tramite un comunicato, ha riconosciuto l’errore e ha rivolto scuse formali: "In merito al viaggio sul treno 3159 Torino-Ventimiglia, Trenitalia si scusa anzitutto con la signora ma soprattutto con la piccola, che ha tutto il diritto di star seduta sulle gambe della propria mamma o, se e quando ritiene, sul sedile accanto. Il problema è nato solo dallo zelo del controllore nel supportare una passeggera, appena salita nella medesima carrozza, con difficoltà motorie a trovare quanto prima una sistemazione comoda per il proprio viaggio".

Arrivano poi le scuse da parte di Trenitalia

"Poiché il vagone era pieno e molti posti occupati da borse e zaini - è la ricostruzione di Trenitalia - il nostro personale ha erroneamente creduto che anche il posto della bambina fosse libero. La situazione si è presto risolta grazie alla gentile collaborazione di un’altra viaggiatrice che ha ceduto il proprio posto alla signora con difficoltà".

Trenitalia ha infine ricordato che, sui treni regionali, i posti a sedere non sono prenotabili, ma è possibile verificarne la disponibilità in tempo reale attraverso l’app ufficiale.