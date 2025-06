Case popolari tra umidità e sporcizia, i residenti protestano: "Paghiamo ma siamo abbandonati"

A tre anni dalla consegna dei nuovi alloggi di edilizia sociale in via Fossata 57, quartiere Barriera di Milano, alcuni residenti hanno cominciato a segnalare disagi e disservizi legati a umidità nelle pareti interne, presunta assenza dell’amministratore e criticità nel servizio di pulizia degli spazi comuni.

"Ecco come viviamo"

La signora Maria, residente nella scala D, arriva da corso Racconigi e racconta: "Ci sono tracce di umidità nelle camere da letto e nel soggiorno, dal quarto piano fino al pian terreno. Ci lamentiamo da almeno cinque mesi. Hanno fatto un sopralluogo, ma da allora non si è più saputo nulla. E in quattro anni non abbiamo mai visto l’amministratore".

Preoccupazioni condivise anche da altri abitanti dello stesso edificio e della vicina scala B, come Chiara, che denunciano un evidente stato di abbandono nonostante le segnalazioni inviate.

"Stiamo facendo i controlli"

In merito alle criticità sollevate, l'Agenzia Territoriale per la Casa fa sapere che tutte le segnalazioni vengono prese in carico e verificate dai tecnici, i quali effettuano frequenti sopralluoghi. "Nel caso specifico - raccontano -, si esclude che si tratti di vere infiltrazioni, parlando piuttosto di tracce di umidità legate a fattori tecnici attualmente in corso di approfondimento. Sono previsti ulteriori controlli per individuare la soluzione più adeguata".

Quanto al tema delle pulizie condominiali, Atc conferma che da novembre 2024 è attivo un nuovo servizio affidato a un’impresa esterna, il cui operato è sottoposto a monitoraggio continuo. Tuttavia, molti residenti continuano a lamentare scarsa qualità del servizio e poca chiarezza su chi se ne occupi effettivamente.