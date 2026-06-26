Vallette, scontro in Circoscrizione 5 su malamovida e rumori notturni

A seguito dei lavori del Pnrr parte del progetto "Torino Cambia" i residenti delle Verbene si sono lamentati dei rumori provenienti dall'area verde antistante dove, l'installazione di panchine e spazi aperti proprio a ridosso delle abitazioni, ha creato problematiche di ordine pubblico e di vivibilità. Durante il Consiglio della Circoscrizione 5 del 23 giugno, è stata approvata l’interpellanza presentata dal consigliere Caterina Mastroeni (Futuro Nazionale) per contrastare la malamovida, gli schiamazzi e il disturbo della quiete pubblica che si protraggono regolarmente fino alle prime ore del mattino, recando disagi ai residenti.

Il documento, votato compatto dal centrodestra e respinto dal centrosinistra, chiede l'installazione di telecamere di videosorveglianza e di un fonometro. Durante la seduta sono stati approvati anche due emendamenti per richiedere lo spostamento delle panchine posizionate a ridosso delle finestre dei residenti (causa di gravi problemi di privacy) e un potenziamento dei controlli notturni della Polizia Locale.

"I cittadini vengono prima di tutto. Quando famiglie, anziani e lavoratori non riescono più a dormire a causa di urla e musica fino all'alba, abbiamo il dovere di intervenire. Ho ascoltato persone esasperate, arrivate al punto di pensare al trasferimento pur di trovare pace. Non potevamo più aspettare i comodi degli uffici comunali, che hanno dato forfait all'ultimo minuto per la seconda volta: era nostro dovere essere lì e ascoltare i residenti. Ora l'Amministrazione Comunale deve dare risposte e fatti concreti" dichiara Mastroeni,

"Il voto contrario del centrosinistra su un tema così delicato dimostra una totale e preoccupante distanza dalle periferie e dai problemi reali dei torinesi. Come Futuro Nazionale non intendiamo fare un passo indietro sulla sicurezza e sul decoro dei nostri quartieri. Monitoreremo con attenzione l'operato del Sindaco e della giunta comunale: le Vallette non possono essere lasciate nel degrado e nell'anarchia" conclude Enrico Forzese, di Futuro Nazionale.