Alla Madonna del Pilone l'estate ha il sapore della condivisione

Dal 26 giugno al 10 agosto c’è un posto, affacciato sul verde e sulle rive del Po, dove bambini, famiglie, amici e vicini di casa potranno ritrovarsi per condividere tempo, passioni e momenti felici. È la bocciofila Madonna del Pilone di Viale Michelotti 121/A che, grazie alla collaborazione della Circoscrizione 7, si trasforma in un vivace punto d’incontro per tutto il quartiere.

Per i piccoli

Per i più piccoli, dai 6 ai 13 anni, prende vita il Centro Estivo coordinato dall’Associazione Relevé: giornate all’aria aperta, attività, giochi e nuove amicizie in un ambiente accogliente e sicuro.

Dal venerdì alla domenica il palchetto tornerà ad animarsi con musica e ballo dalle 15,30 alle 18,30 grazie alla collaborazione del Centro Ricreativo di corso Casale 212, regalando pomeriggi leggeri e spensierati da vivere insieme.

Il venerdì sera sarà dedicato al divertimento di tutta la famiglia: spettacoli, cabaret, magia, giochi e occasioni per stare insieme.

Laboratori e benessere

A completare il programma ci saranno laboratori creativi, attività dedicate al benessere, corsi, incontri e piccoli eventi organizzati dall’Associazione StraMERCATINO attraverso il progetto Up to You, uno spazio pensato per condividere passioni, imparare qualcosa di nuovo e creare relazioni autentiche.

Perché l’estate più bella non è quella che si guarda da lontano, ma quella che si vive insieme. Alla Madonna del Pilone c’è un posto che vi aspetta: per un caffè, una risata, un ballo, una nuova amicizia o semplicemente per trascorrere qualche ora in un’atmosfera serena e accogliente.

"Ogni estate - dichiarano Luca Deri, presidente della Circoscrizione 7, e il coordinatore Silvio Sabatino -, la popolazione over ci chiedeva uno spazio dove poter ballare e divertirsi in compagnia. Per questo abbiamo deciso di puntare su uno spazio bello in riva al Po, sia per i giovani che i meno giovani, dove potersi incontrare e combattere la solitudine".