Camminare insieme per stare meglio: la Circoscrizione 6 punta sui gruppi di cammino

In un contesto urbano in cui sedentarietà e isolamento sociale rappresentano sempre più una sfida per la salute pubblica, la Circoscrizione 6 punta su un modello semplice ma efficace: camminare insieme.

Da tempo il territorio promuove iniziative legate agli stili di vita sani, con l’obiettivo di coniugare attività fisica all’aria aperta e socialità, anche come strumento di prevenzione contro solitudine e isolamento. In questa direzione si inserisce il nuovo appuntamento informativo dedicato ai gruppi di cammino.

Un’iniziativa già presente ma ancora poco conosciuta

I gruppi di cammino rappresentano una realtà già attiva da alcuni anni sul territorio circoscrizionale, ma non ancora pienamente conosciuta da tutta la cittadinanza.

Luoghi come il parco della Colletta si prestano in modo naturale a questo tipo di attività, diventando punti di riferimento per chi desidera mantenersi in forma attraverso il movimento e la partecipazione collettiva.L’obiettivo dell’incontro è proprio quello di rafforzare e ampliare una rete già esistente, favorendo una maggiore adesione da parte dei cittadini.

L’incontro pubblico in Sala Consiliare

L’appuntamento è fissato per il 30 giugno 2026 alle ore 19.30 presso la Sala Consiliare della Circoscrizione 6. La cittadinanza è invitata a partecipare a un momento di informazione e confronto sui benefici dei gruppi di cammino e sulle modalità di adesione.

All’incontro saranno presenti il presidente della Circoscrizione 6, Valerio Lomanto, un esperto della Asl e rappresentanti Uisp, tra cui Alma Brunetta. A coordinare e moderare la serata sarà la dottoressa Chiara Cesano, referente dei gruppi di cammino “farmaci@movimento”, in collaborazione con Federfarma Torino.