Torna 8volante, l'evento pensato da Molecole d'Acqua per avvicinare bambine e bambini al teatro, attraverso due spettacoli dedicati.
Il primo s'intitola "Penne D'orco", tratto da una fiaba di Italo Calvino, che si terrà al parco del Valentino sabato 27 giugno alle 16.30, all'angolo tra Viale Medaglie d'oro e Viale Carlo Ceppi.
Il secondo si chiama "Magic Moment", uno spettacolo di magia, illusionismo e clownerie che vedrà i bambini come coprotagonisti e si terrà al parco Di Vittorio domenica 28 giugno alle 16.30.
In Breve
sabato 27 giugno
venerdì 26 giugno
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Sport
S. Salvario / Lingotto
Eventi | 26 giugno 2026, 15:04
Torna “8Volante”: teatro e magia nei parchi di Torino per i più piccoli
Due appuntamenti al Valentino e al parco Di Vittorio con spettacoli dedicati a bambine e bambini tra fiabe, illusionismo e clownerie
Torna 8volante, l'evento pensato da Molecole d'Acqua per avvicinare bambine e bambini al teatro, attraverso due spettacoli dedicati.
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?