Corso Principe, spaccano i vetri delle auto e rubano all'interno delle auto

Non si fermano i danneggiamenti notturni ai danni delle auto in sosta. Nelle scorse notti diversi veicoli parcheggiati in corso Principe Oddone, tra i quartieri basso San Donato e Valdocco, sono stati presi di mira dai soliti topi d'auto che hanno divelto i vetri per frugare all'interno degli abitacoli.

"Ormai episodi di questo tipo si verificano quasi quotidianamente. Non si è più liberi di parcheggiare l'auto per strada senza il timore di ritrovarla danneggiata. Da tempo chiediamo una soluzione concreta e un rafforzamento dei controlli, ma la situazione continua a peggiorare", commenta il consigliere di Forza Italia della Circoscrizione 4, Walter Caputo. Vittima, anche lui, di un analogo colpo: pochi giorni fa la sua vettura, regolarmente parcheggiata in via Cristalliera, era stata presa di mira dai ladruncoli.

Il consigliere torna quindi a sollecitare maggiori verifiche sul territorio e interventi mirati per contrastare gli atti vandalici che, secondo i residenti, stanno diventando una terribile costante.