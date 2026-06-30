Hashish, marijuana ed e-cig al Thc: maxi sequestro in un appartamento vicino alla Gran Madre [VIDEO]

Un appartamento apparentemente come tanti si sarebbe trasformato in una vera e propria base per lo stoccaggio e la distribuzione di droga. È quanto hanno scoperto i carabinieri del Nucleo Operativo Torino San Carlo, che nelle scorse settimane hanno sequestrato oltre 85 chilogrammi di sostanze stupefacenti e centinaia di sigarette elettroniche contenenti Thc in un'abitazione alle spalle della Gran Madre.

L'operazione si è conclusa con l'arresto di due italiani, di 30 e 54 anni, entrambi incensurati e ritenuti i presunti gestori dell'attività illecita.

L'indagine partita da una cessione in strada

L'intervento dei militari è scattato dopo un servizio di osservazione sul territorio. Gli investigatori hanno notato il trentenne mentre cedeva alcune dosi di stupefacente a un'altra persona in strada.

Il presunto acquirente è stato immediatamente fermato e trovato in possesso di 34 grammi di hashish. Da quel momento i militari hanno deciso di seguire discretamente il sospettato, osservandolo entrare in un appartamento riconducibile al 54enne.

Il blitz nell'appartamento

La successiva perquisizione ha permesso di scoprire quello che gli investigatori descrivono come un vero e proprio magazzino della droga. La sostanza stupefacente era conservata in diversi locali dell'abitazione, perfino all'interno del frigorifero.

Nel dettaglio sono stati sequestrati 44 chilogrammi di marijuana, quasi 42 chilogrammi di hashish e 243 sigarette elettroniche contenenti liquido al Thc, principio attivo della cannabis.

Appunti contabili e denaro contante

Oltre agli stupefacenti, i carabinieri hanno rinvenuto materiale ritenuto utile alle indagini, tra cui block notes con annotazioni contabili e nominativi di presunti acquirenti. Nell'appartamento sono stati inoltre sequestrati 6.350 euro in contanti, somma che gli investigatori ritengono possa essere collegata all'attività di spaccio.

Il G.I.P. del Tribunale di Torino ha convalidato gli arresti e confermato la custodia cautelare in carcere per entrambi.