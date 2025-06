Esplosione nella notte in via Nizza: le fiamme fanno crollare il tetto, ci sono feriti

Esplosione nella notte in un alloggio all'ultimo piano del civico 389 di via Nizza.

La deflagrazione che ha coinvolto il tetto dell'edificio da cinque piani è avvenuta verso le tre di notte. L'incendio si è esteso anche negli appartamenti limitrofi. Sono stati portati salvo cinque feriti, uno dei quali con importanti ustioni.

Cinque feriti, uno è grave

Si tratta di due donne, una di 45 anni e una di 19 anni, e un uomo di 24 anni, che sono stati ricoverati in condizioni non gravi al CTO, e due minorenni ricoverati al Regina Margherita: una bambina di sei anni non grave, tenuta solo in osservazione, e un bambino di 12 anni che si trova in terapia intensiva sedato con ustioni per oltre il 30%, la prognosi riservata. Le due donne sono state dimesse rispettivamente con una prognosi di dieci e di sette giorni, mentre il 24enne è stato dimesso con una prognosi da 21 giorni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con otto squadre che sono ancora impegnate nella ricerca di un disperso.

L'esplosione, che ha coinvolto principalmente quattro appartamenti, ha fatto finire in strada diversi detriti e danneggiato le macchine parcheggiate in strada.

Ancora da stabilire le cause dell'esplosione.

Il campo base per gli sfollati

Dal Comune fanno sapere che sarà allestito un campo base nei locali della vicina scuola Umberto I di via Nizza 395, a cura della Protezione Civile Comunale e della Croce Rossa, dove le persone che non possono rientrare a casa troveranno assistenza e accoglienza.

Seguiranno aggiornamenti.